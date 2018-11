Una bonita mañana de toreo en Niebla

Como antaño, Niebla cerró la feria de Tosantos con ambiente taurino en su plaza. Por la Puerta Grande, dos toreros más ávidos de oportunidades que de orejas. Ayer tuvieron una.

La otra parte del festejo la dejó en suerte un rejoneador malagueño, Ferrer Martín, con un trofeo en su esportón. En el otro lado de la lidia, cinco erales de ese notable aficionado y buen ganadero que es Juan José Blanco. En el callejón, su hijo Juan seguía el juego de su ganado. Unos mejores que otros, pero en conjunto sin desmerecer del buen juego que este hierro deja siempre en el ruedo. Lástima que tenga tan pocos en el campo...

25 años se cumplían ayer del primer intento de inauguración del coso iliplense

Decía al comienzo de esta crónica como antaño, pero como antaño, no. Antes al menos en el tendido de Niebla se sentaban mil trescientas personas y otro empuje diferente desde el Consistorio se dejaba llegar. Casi suena a milagro que una plaza que este año ha de celebrar su veinticinco cumpleaños, tenga que sostenerse con festejos esporádicos, que no sean sus capeas. Ayer faltó público pero no toreo y eso es lo importante en el devenir que a la mañana de toros le aplicaron con su oficio, aún imberbe, dos chavales vestidos de seda y oro. Ambos de la mano de dos toreros que así ejercieron como Rafael Camino y Tomás Campuzano. Aquel, ilusionado en la carrera de su hijo; el otro, empeñado en buscar lo mejor de un chaval joven de Hinojos que quiere encontrar su hueco en la Fiesta.

De ambos quedan en esta crónica cosas de toreo. De Camino, su evolución en la primera faena de la mañana ante el eral más escaso de todo. Faltito de fuerza el novillote a Camino comenzaron a salirle mejor las cosas cuando dejó de lado las brusquedades y sacó a relucir el temple. Ese temple que no da fuerza a un toro, pero es capaz de mantenerlo en pie. Buen son de una faena que se vino de menos a más con buen estilo por ambas manos.

Tiró con casta frente al cuajadote eral que saltó en cuarto lugar luciendo buena clase y son por ambos pitones. Por el zocato le faltó enseñar toreo a Camino; por el diestro lo lució con confianza y maneras siempre para adelante y aspirando a la mejora en el trazo del muletazo. Buena impresión la que aportó el joven torero.

Importante partida de seguidores se trajo desde Hinojos el novel Diego Vázquez. También se trajo buenas formas toreras con las que ejecutar la lidia de los dos erales que le cayeron en suerte. Faena de muchos detalles de gusto en el primero de su lote. Queda el recuerdo de un capote manejado con gracia torera con un novillo humillando y aportando cosas buenas a una interesante labor por ambas manos en la que los dos contendientes se entendieron con fortuna. El quinto, más andarín y distraído también le dejó posibilidades. Esta vez tocó tirar más de tesón y Vázquez mantuvo el tipo en una faena con altibajos.

El rejoneador Martín Ferrer lució principalmente durante el tercio de banderillas en tres quiebros frente a otro notable novillo. Con voluntad de ajustar el embroque con buen estilo, Ferrer conjuntó una buena labor a la que únicamente faltó el acierto en el remate con el rejón de muerte.