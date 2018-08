El artista cubano del momento

Descemer Bueno ha pasado por la provincia onubense esta semana para poner el broche al ciclo CubaCultura, organizado un año más por el Centro de Arte Harina de otro costal y la Diputación de Huelva en Trigueros. Ha sido un cierre de lujo por recibir a un artista que suma varios millones de escuchas en sus canciones en todo el mundo y que únicamente ofrece tres conciertos en España en su gira europea. Es el hombre del momento en la música cubana.

El compositor y cantante conoció este ciclo, este año en su quinta edición, "gracias a mis grandes amigos Laura de la Uz, que es una actriz excepcional, y Héctor Garrido, un fotógrafo espectacular". Es por eso que para él supone "un auténtico honor clausurar un festival del que ellos participan".

Si por algo se caracteriza Descemer Bueno es por el gran trabajo que desempeña para que las culturas cubana y española se fusionen a través de la música. Muestra de ello son sus colaboraciones con Enrique Iglesias en varios temas que han estado durante semanas en el primer puesto de las principales listas musicales como Bailando o Súbeme la radio. Igualmente, Desde que estamos juntos, con Melendi, o Pastillas para dormir, con Estopa, han resultado ser grandes éxitos. "Intento trabajar con muchos artistas españoles y unir ambas culturas, puesto que tienen muchos puntos en común que deben ser potenciados", resume.

Su tema más reciente es La Moto junto a la cantante sevillana La Dama, que ha sobrepasado el millón de reproducciones en tan solo dos semanas.

Descemer trata de lograr que su música traspase fronteras y no ha pasado desapercibido en sus giras por Europa. "He estado en el festival Starlite de Marbella, uno de los más famosos del continente; en Pal Mundo, ubicado en los Países Bajos, junto a cantantes de la talla de Prince Royce o De la Ghetto; y en el Festival de la Música Latina de Londres, celebrado en el O2 Arena". Se trata, así, de un proceso lento pero que permite al cantante situar su música en el mapa. "Para los cubanos es muy importante que mis canciones se escuchen en la radio. Noto un gran calor y un orgullo desde mi país", asegura Descemer Bueno.

El compositor cubano asegura que intenta siempre imprimir a sus canciones un mensaje positivo, acompañado de un ritmo alegre, pues lo que más le gusta es "hacer bailar y disfrutar al público" en todo el mundo.

No obstante, prefiere no trabajar únicamente el estilo de la música urbana hecha en Cuba, conocida como cubatón por la influencia del reguetón, ya que "me gustan las baladas y las canciones románticas y creo que pueden ser igual de sonadas que el resto".

Descemer, en cualquier caso, señala que sus canciones deben reflejar compromiso social, ya que tienen un mensaje de "respeto a la figura femenina y de cuidado del lenguaje".

El artista nació en La Habana en 1971. Se decantó por el estudio de la guitarra clásica en los conservatorios Manuel Saumell y Amadeo Roldán. Sus primeras actuaciones de cara al público llegaron junto al reconocido trovador Santiago Feliú, momento en el que se hizo palpable su don para escribir letras de canciones.

Bueno hace gala en sus conciertos de su carácter polifacético, pues combina el ser compositor con sus habilidades con el contrabajo y la percusión. Actualmente está inmerso en la gira Nos fuimos lejos, bautizada así por el sencillo junto a Enrique Iglesias.

Su contribución al panorama musical no ha pasado desapercibida para las mejores academias. Entre sus innumerables premios, ha sido galardonado con el Goya como coautor de la banda sonora de la película Habana Blues en 2006, y el Grammy Latino 2011 como Mejor Canción del Año y ASCAP por Cuando me enamoro, junto a Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra.