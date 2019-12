Argentina celebra sus Navidades más felices

Las citas Argentina presenta mañana en el Gran Teatro de Huelva Su primera Navidad; el viernes lo hará en la Catedral de Cádiz, y el día 26, en el Gran Teatro de Córdoba.

Estas Navidades, definitivamente, no son otras cualquiera para Argentina. Nunca ha tenido una campaña de promoción tan intensa en estas fechas, llena de compromisos y entrevistas. A este periódico lo atiende en una cafetería en mitad de una tarde muy desapacible. Por la mañana ha estado en Madrid, en el programa de Carlos Herrera. También ha pasado por Canal Sur y por un sin fin de medios que la reclaman por su nuevo disco de temática navideña. Empieza a charlar, a contar todos estos avatares, entre un fondo ensordecedor de tertulias cruzadas en las mesas vecinas, cuando Luismi Baeza, su marido y representante, se acerca preocupado: "No vayas a forzar la voz. Debes cuidarte. Vamos a esperar que la sala se despeje un poco".

Luismi es poco menos que su ángel de la guarda, siempre pendiente de ella, cuidándola al máximo. Aunque ambos tienen ahora una estrella que les ilumina con fulgor. Desde el 25 de septiembre pasado. Ese día nació Miguel, primer hijo de la pareja. Por eso, ya de entrada, estas Navidades son más especiales que cualquiera de las anteriores. Por eso este nuevo disco lleva una dedicatoria muy especial a él. Por eso se llama Su primera Navidad, la de Miguel, que la es también para ambos, los padres, sabedores de que ahora la nueva vida empieza para todos.

Cuenta la cantaora onubense que lo de grabar un disco dedicado por entero a la Navidad no está ligado al nacimiento de Miguel. Y eso que muchos lo dan por hecho. La idea le rondaba la cabeza hace tiempo pero nunca veía el momento. Todo se dio este año, "pura casualidad", para que Argentina López (Huelva, 1984) pase a formar parte de ese compendio inigualable que pone en marcha cada año Fundación Cajasol desde 1982, Así canta nuestra tierra en Navidad, del que ahora éste ya está a la venta como Volumen XXXVI, con su inseparable José Quevedo Bolita, guitarrista y productor, buscador incansable de ese sonido que nunca es igual en los seis discos que suma ya la onubense.

"Nunca he hecho antes un disco de temas navideños, sólo una colaboración puntual con Niños de Huelva, de la Fundación Amparo Correa. Por eso tenía ganas", explica. "Los flamencos vivimos la Navidad de manera muy entrañable. Nos gusta reunirnos y nos gusta cantar".

Las fiestas, para Argentina, en ese sentido, empezaron muy pronto, en pleno verano, con esa paradoja tan extraña de cantar en unas alegrías "ay qué frío, qué frío más grande, traedle mantones para taparle" en unos calurosos días de agosto, "sin aire acondicionado en el estudio para que no interfiriera en la grabación".

El proceso, todo en Jerez de la Frontera, empezó cuando Argentina andaba en el séptimo mes de gestación. "Miguel ha estado en primera línea, escuchando el disco antes que nadie". Y duró hasta sólo cinco días antes de dar a luz. Tal fue el trasiego entre Huelva y Jerez que a punto estuvo de tener hijo jerezano. "Cuando íbamos a esa última sesión le dije a Luismi que tenía molestias, las primeras contracciones. Estábamos desayunando en el camino cuando nos planteamos si volver a casa o seguir hacia Jerez y acabar lo que estaba pendiente", rememora. "Que sea lo que dios quiera", se dijeron. Y Miguel acabó siendo choquero cinco días después, un par de semanas antes de lo que tocaba, pero con el mismo quejío de los cantaores de cuna jerezanos.

"Nació llorando, sin necesidad de darle unas palmaditas. Vamos, que salió cantando", cuenta la madre orgullosa. El padre, no menos, entre la emoción, registró aquel primer llanto poderoso y ahora todos lo pueden oír de fondo al inicio del tema que abre el disco, la bulería Es la Navidad, entre los jaleos de Los Mellis y Sfera.

Su primera Navidad se cerró con nueve temas de variado registro. Además de las bulerías, hay tangos, villancicos, alegrías, tanguillos y fandangos. Un conjunto, al final, muy equilibrado y, sobre todo, "muy positivo". Un técnico que ha participado en la grabación le contó que no iba a celebrar estas Navidades por la muerte de su padre este año; "me dijo que cuando escuchó después el disco le entraron ganas de festejarla como a su padre le gustaba, con alegría".

Grandes músicos y repertorio para los cantes navideños Argentina ha contado para esta grabación con músicos de primer nivel comandados por su guitarrista y productor habitual, José Quevedo Bolita. A él ha sumado la percusión de Paquito González; el bajo de José Manuel Posada Popo; las palmas de Los Mellis, Sfera, Paquito González y Cara Urta; y los coros de Toñi Nogaredo, Sandra Zarzana, Fania Zarzana y Los Mellis, que también se encargan todos de los jaleos con Sfera. Al menos para la actuación de mañana, Argentina se acompañará por Bolita y Jesús Guerrero a las guitarras; Los Mellis y Toñi Nogaredo a los coros y palmas; José Carrasco a la percusión, y Popo al bajo. En estas presentaciones en directo interpretarán el repertorio completo del disco y cuatro temas más recogidos en la colección de Fundación Cajasol.

Confesa admiradora de la colección navideña de la Fundación Cajasol, cuenta Argentina que hay detrás de ese repertorio un trabajo de revisión para no repetir nada de lo ya publicado y ofrecer algo nuevo y fresco. Al menos, en lo posible. Aunque hay dos licencias que se deben más a la devoción personal que a otro motivo: las bulerías Ábreme la puerta y, sobre todo, la nana Rosas y claveles, rescatadas ambas de La Paquera de Jerez, aunque esta última con un vuelco en un arreglo muy sencillo, sólo con su voz y la guitarra de Bolita. Los tanguillos Iban caminando también tienen una labor prospectiva detrás, fruto de ese gusto por la raíz, por lo auténtico, en la cantaora onubense, que ha rescatado esta pieza que ya interpretó una jovencísima Lola Flores.

Detrás de Así canta nuestra tierra en Navidad hay un catálogo del mejor flamenco navideño en el que están los mejores, con La Paquera, sí, pero también con José Mercé, Carmen Linares, Rocío Jurado, Moraíto Chico o La Macanita, entre otros. Ahora, Argentina, entre ellos, casi lo ve como un sueño cumplido, "muy contenta, orgullosa" de sumarse a ese listado de figuras.

En esto le ha ayudado mucho José Quevedo, al que le agradece como nunca el trabajo realizado en la producción, sobre todo por las circunstancias, entre el embarazo y el parto inminente que, asegura, en nada condicionó su cante. "Estaba muy bien. Me sentí muy cómoda en todo momento, aunque es verdad que al andar mucho me cansaba y me asustaba; temía no responder".

Su última actuación fue el 25 de agosto en la sierra onubense, en Almonaster la Real. La siguiente no ha llegado hasta, ya madre, el 11 de diciembre, en Sevilla, donde presentó la grabación en la Fundación Cajasol. Confiesa que sentía un poco de vértigo al no saber cómo se encontraría ante el público, pero la respuesta de éste la acompañó. Y ella se sintió de nuevo plena, en su hábitat natural, el escenario, que le espera estos días. Porque es ya Navidad.