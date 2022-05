Más allá de Douglas Fairbanks

Alex Toth nace en Nueva York en 1928 en una familia de inmigrantes húngaros que desde pequeño le inculcan la pasión por el arte. Admirador de dibujantes de tiras de prensa como Milton Caniff, Alex Raymond, Harold Foster…, tras su paso por High School of Industrial Arts comenzó a trabajar en los cómics. En su etapa de estudiante colabora con la editorial Eastern desde 1945 hasta 1947, año en el que comienza a trabajar para All American y National Periodical Publications, que se unen para formar DC Comics. Su primer trabajo es Green Lantern nº 28, y dibuja series como Dr. Mid-Nite, All Star Comics, The Atom, Johnny Thunder, Sierra Smith, Johnny Peril, Danger Trail,...

Seis años después, se muda a California, donde colabora con Editorial Standard, dibujando series románticas y bélicas, además de algunas colaboraciones con EC Comics. En su paso por el Ejército será destinado a Japón, donde publica Jon Fury, una tira semanal para el periódico de la base.

A su vuelta a California, en 1956 comienza para Dell Comics adaptaciones al cómic de series televisivas: Roy Rogers, Rin Tin Tin y El Zorro, creado en 1919 por Johnston McCulley y popularizado en 1920 por la película protagonizada por Douglas Fairbanks, que había recuperado tirón gracias a la teleserie de Disney (1957-1959) con Guy Williams como protagonista. Las injerencias de los guionistas del show televisivo provocaron que Toth se marchara a colaborar con Hanna-Barbera en series de dibujos animados. Se encargó de la creación de personajes y story-board hasta convertirse en responsable de series como Herculoids, Johnny Quest, Birdman, Súper Amigos y Space Ghost. Su paso por la animación hace que a su vuelta al cómic emplee un dibujo sintético, que gana dinamismo y una capacidad narrativa única.

A finales de los sesenta vuelve a dibujar cómics en DC y en Warren, en cabeceras como The Witching Hour, Our Fighting Forces, Our Army at War, Eerie, Vampirella, Creepy, The Rook y Blazing Combat. A principios de los ochenta, pone en marcha Bravo for Adventure, lo que Toth consideraba que debía ser un cómic de aventuras. Dibuja las dos primeras historias de Torpedo, que deja por la violencia de las historias de Sánchez Abulí. Muere en 2006 dibujando en su casa.

El Zorro de Alex Toth es la historia de Diego de la Vega, hijo de un terrateniente de California, que después de años en España, regresa a petición de su padre. Al llegar descubre que el Capitán Monasterio abusa de la población y encarcela a los que se oponen. Diego decide usar su habilidad con la espada, su ingenio y su valor para luchar contra él, pero para proteger a su padre se disfraza con un antifaz, una capa y un sombrero negro adoptando el nombre de El Zorro. Cuenta con su criado sordo Bernardo y su caballo Tornado. Para alejar sospechas, en su identidad civil se comporta como un cobarde.

El integral recopila las dieciséis historias de Toth, basadas en los episodios de la serie de TV. Tras una historia de presentación, encontramos pura aventura protagonizadas por héroes casi perfectos que gracias a una mezcla de ingenio, valor y habilidad consiguen frustrar los malvados planes de sus antagonistas. Es una serie en la que todo es o blanco o negro, pero son historias entretenidas teniendo en cuenta que Toth tuvo problemas con las imposiciones editoriales que le obligaban a ceñirse a los guiones de la serie en los que tenía que condensar demasiada información en prejuicio de las escenas de acción que él quería potenciar. También tuvo que lidiar con el rechazo que le creaba que Dell no acreditara a los autores de sus cómics.

En la serie vemos su dominio de la narrativa, siempre eficaz, algo que se acentúa unido al soberbio uso del claroscuro, que había aprendido de los grandes autores de las tiras, y también comienza a simplificar su trazo, sin perder un ápice de elegancia, plasticidad y dinamismo.

En la historia de Chaykin y Risso vemos el encuentro de El Zorro y Pimpinela Escarlata, otro célebre espadachín de la cultura popular, creado por Emma Orczy. Una historia en la que los autores hacen un homenaje a las de Toth. El trabajo de Risso es soberbio, replicando algunas de las soluciones graficas que Toth emplea en las historias originales.