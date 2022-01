Xbox compra Activision Blizzard y King por 70.000 millones de dólares.

Tras la compra de Bethesda en Septiembre de 2020, Microsoft vuelve a sorprender a toda la industria del videojuego con una nueva e importante apuesta en su carrera por el liderazgo, y la consolidación de servicios como su popular Xbox Game Pass.

Por la descomunal cantidad de 68.700 millones de dólares, Microsoft ha anunciado la adquisición del gigante Activision Blizzard, una de las desarrolladoras y editoras de videojuegos más grandes, famosas y prestigiosas del mundo de los videojuegos.

Este movimiento faraónico incluye franquicias icónicas de los estudios Activision, Blizzard y King como Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty y Candy Crush Saga, además de otras muchas como Crash Bandicoot, Spyro, Tony Hawk y Guitar Hero.

Cabe destacar que también se incorporan a Xbox Game Studios todos los estudios de Activision Blizzard, con más de 10.000 empleados en todo el mundo; y otras actividades de la compañía, como las referentes a eSports con la Major League Gaming. De esta forma, Microsoft Gaming pasa a sumar 30 estudios.

“Esta adquisición acelerará el crecimiento del negocio de videojuegos de Microsoft en móviles, PC, consolas y en la nube, y proporcionará elementos para la construcción del metaverso“, detalla Microsoft. De hecho, tal será el crecimiento inmediato que Microsoft se convierte en la tercera empresa de videojuegos del mundo en cuanto a ingresos, por detrás de Tencent y Sony.

A pesar de los pocos datos que se han compartido de la operación, Microsoft sí ha adelantado que los juegos de Activision Blizzard se lanzarán en Xbox Game Pass, que justo ahora acaba de superar un nuevo hito con más de 25 millones de suscriptores.

La polémica también ha venido servida por la decisión de mantener a Bobby Kotick como CEO de Activision Blizzard, que junto con su equipo trabajará en “impulsar los esfuerzos por fortalecer aún más la cultura de la compañía y acelerar el crecimiento del negocio“. Se desconoce si este funcionamiento cambiará en el momento que se complete la operación.

Finalmente, tampoco se ha detallado si todas las franquicias de Activision Blizzard pasarán a ser exclusivas de Xbox, aunque sí se ha confirmado que Call of Duty seguirá siendo multiplataforma, por lo que también se lanzará en otras plataformas como PlayStation.

Michelle Jenner volverá a prestar su voz a Aloy en ‘Horizon Forbidden West’

Buenas noticias para los fans de PlayStation: Michelle Jenner volverá a prestar su voz a Aloy en Horizon Forbidden West, la espera secuela de Horizon Zero Dawn, que se lanzará el próximo 18 de febrero en exclusiva para PS4 y PS5.

La popular actriz y actriz de doblaje interpretará una vez más a esta icónica protagonista de PlayStation tras haberlo hecho previamente en Horizon Zero Dawn y su expansión Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds.Cabe destacar que su interpretación fue muy aclamada por la crítica profesional, lo que le permitió alzarse con el Premio Titanium 2017 a Mejor Interpretación en castellano en el Festival Fun & Serious de Bilbao.Este anuncio coincide con el estreno del nuevo tráiler de historia de Horizon Forbidden West, que cuenta con voces en castellano y adelanta algunos detalles de la historia y Regalla, la antagonista principal de la historia.

Horizon Forbidden West arranca seis meses después de los sucesos de Horizon Zero Dawn. En esta segunda parte, la cazadora de máquinas Aloy viaja al oeste para investigar una misteriosa y mortífera plaga. En estas ignotas tierras, conocerá nuevas y extrañas tribus y combatirá, junto con viejos amigos y nuevos compañeros, contra máquinas más letales si cabe para hallar las respuestas que necesita para salvar la vida en la Tierra.