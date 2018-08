Verónica Forqué estrena su estrella en Islantilla y recoge el Premio Luis Ciges

La actriz madrileña Verónica Forqué, Premio Luis Ciges de este año en la undécima edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, protagonizó en la mañana de ayer el acto de inauguración de su estrella de mar en el Paseo de la Fama de Islantilla, momento en el que estuvo acompañada por amigos y compañeros de profesión, en un evento previo a la propia recepción del galardón.

Forqué, que en la noche de ayer, en un acto que concluyó pasada la medianoche, recibió un reconocimiento a toda su trayectoria artística durante la ceremonia de clausura de esta muestra cinematográfica, se mostró "emocionada y feliz por contar con esta estrella que a partir de ahora me vincula para siempre a un destino maravilloso como Islantilla, que lleva muchos años invitándome, pero por motivos profesionales no he podido estar aquí hasta hoy".

La galardonada se ha confesado "muy honrada por este premio: es un honor recibir un homenaje que lleva el nombre de un ser irrepetible, educado, cariñoso, absurdo... Luis Ciges, con quien tuve la suerte de trabajar, y era un ser único". Forqué ha destacado, además, que es la primera estrella con su nombre con la que cuenta, "ya que en Málaga tengo grabadas mis huellas, así que me hace especial ilusión y más aún que sea una estrella de mar, porque me parece un detalle precioso".

Verónica Forqué ha mostrado su admiración "por el trabajo del equipo que hace posible este Festival con un presupuesto tan limitado, y con tanta dedicación y amor por el arte", al tiempo que ha agradecido este homenaje que se completará esta noche con la concesión del Premio Luis Ciges durante la ceremonia de clausura de la muestra.

A nivel institucional, el acto ha contado con la presencia de los tenientes de alcalde de Isla Cristina y Lepe, Agustín Ponce y Jesús Toronjo, respectivamente, quienes han representado a ambos municipios anfitriones de este Festival y coorganizadores a través de la Mancomunidad de Islantilla; además del director de la muestra, Esteban Magaz, quien ha valorado la presencia de Forqué "como una muestra del compromiso de la industria con nuestro Festival".

Agustín Ponce, por su parte, ha reafirmado "el compromiso de ambos ayuntamientos con la organización de esta muestra, que es un excelente embajador de nuestro destino a nivel internacional". Destacó que supone, además, "una forma inmejorable de completar nuestra oferta de sol y playa para atraer más y más turismo de calidad".

Finalmente, Jesús Toronjo ha puesto en valor "el esfuerzo que se lleva a cabo por parte de la Mancomunidad de Islantilla para que nuestro destino no sea sólo una oferta turística, sino también una oferta cultural de primer orden y durante todo el año, con buques insignias como este Festival".

El Paseo de la Fama cuenta ya con nombres tan ilustres como los del propio Luis Ciges, Terele Pávez, Ángela Molina, Juan Diego, Charo López o Cristina Hoyos, a los que desde hoy se suma el de Verónica Forqué. El Premio Luis Ciges, por su parte, ha sido otorgado en ediciones anteriores a otras grandes figuras del cine nacional como Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Benito Zambrano, Assumpta Serna, Santiago Ramos, Ana Fernández, Emilio Gutiérrez Caba o Cristina Hoyos.