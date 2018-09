Urbizu plantea en 'Gigantes' un mundo masculino que se resquebraja

Entre sus referentes el director cita la serie italiana Roma criminal , pero trasladando la trama a Madrid. "Los personajes son de aquí, te has cruzado con ellos, no son superhéroes, es algo mucho más latino y mediterráneo". Y en cuanto al lenguaje audiovisual en su salto del cine a la televisión, dice no haber renunciado a nada.

Personajes condenados por la violencia, una sensación de vértigo y como trasfondo un Madrid casi legendario. Así es Gigantes , la serie que Enrique Urbizu presentó ayer, fuera de concurso, en el Festival de San Sebastián y que narra una guerra fratricida por el control de la droga. El director de No habrá paz para los malvados , ganadora de seis Goyas, la define como un "serial" con personajes muy "autóctonos", que retrata "un mundo masculino que se resquebraja y un femenino que empieza a tomar el espacio". "No hay asesino ni misterio que resolver, te puedes sentar a ver qué les pasa a los personajes, monta y tira, ese es el espíritu".

Longoria estrena el documental sobre 'Campeones'

Álvaro Longoria presentó este viernes 28 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián el documental Ni distintos ni diferentes: Campeones, una mirada diferente al trabajo que hicieron los actores de la película de Javier Fesser, elegida por España para ir a los Oscar, durante el rodaje. "Me gustaría que Javier Fesser nos llevara a todos a Los Ángeles y ver los tornados", comentó el actor Stefan López. Fesser prometió antes de conocerse la nominación que se llevaría al equipo a la ceremonia de los premios de Hollywood, y que ha declarado que sería "una aventura bastante interesante". Longoria reconoció que trabajar en este documental, que nunca fue ideado como un making of, sino como una mirada a la vivencia personal de cada uno de los protagonistas, le ha cambiado la vida. "Profundizar en este mundo ha sido muy bonito para mí, porque me ha permitido entender que la vida y el mundo se pueden percibir de maneras distintas", aseguró. "De hecho, ésta ha sido con diferencia la película más especial que he hecho en mi vida. Sobre todo, me quedo con la manera que se enfrentan a los problemas y la vida en general: hay gente que se agobia porque le ponen multa y otra que se lo toma con filosofía y buen humor. Ellos son de los últimos", concluyó el director del documental.