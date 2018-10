Tormentoso arranque de campaña electoral en la SGAE

La campaña electoral de la SGAE ha comenzado este jueves con menos candidatos de los que se proclamaron, tras la retirada de una quincena que no reconoce su validez, y las acusaciones hacia ellos de falta de ética por parte del presidente en funciones, José Miguel Fernández Sastrón.

Cerca de 19.000 socios están llamados a elegir a los 39 miembros de la directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el próximo 26 de octubre, una cita electoral que sigue teniendo "candidatos más que de sobra" para garantizar su legitimidad, según ha opinado en una rueda de prensa Fernández-Sastrón.

Sastrón no se presenta a la junta directiva porque se lo impiden los Estatutos, pero a las elecciones sí concurrirá el que fuera el máximo responsable de la SGAE Eduardo Teddy Bautista, para el que la Fiscalía pide siete años de prisión.

Quince autores, entre ellos los músicos Álvaro Urquijo, Kiko Veneno, Jota de Los Planetas, Patacho o Noni Lori Meyers, han formalizado ya la retirada de sus candidaturas en protesta porque no se permita ejercitar el voto electrónico en la cita electoral, algo que Fernández-Sastrón considera que no se puede ejercer porque no está regulado por un Reglamento.

"No hay ninguna merma democrática en la SGAE", ha recalcado su presidente en funciones que ha recordado que se puede votar de forma presencial o por correo y que ha calificado de bueno el balance económico que deja en la entidad.

Sastrón ha acusado a los socios que han retirado su candidatura de falta de ética por haber esperado a que empezara la campaña porque así han podido utilizar como candidatos el sistema informático de comunicación con los socios, para animarles a que no voten en las elecciones.

Algunos de los candidatos que se han retirado han explicado en un encuentro con periodistas que el Ministerio de Cultura fue "el primero" en saber que no concurrirían a las elecciones y sus motivaciones y han confiado en que el Gobierno intervenga la entidad y convoque unos comicios a los que sí se presentarían, han asegurado. Y han advertido de que si a final de año no se ha solucionado la situación de la SGAE solicitarían autorización para crear una nueva entidad de gestión de sus derechos.

También la Asociación Española de Editores de Música (Aedem) ha decidido retirar a sus candidatos (M20 Ediciones, Alondra Music y Ediciones Joaquín Rodrigo) por la misma razón de que no haya voto electrónico y para "no legitimar con su presencia un proceso electoral que no garantiza la transparencia y democracia imprescindibles para la necesaria regeneración de la entidad", según un comunicado.

El presidente en funciones ha asegurado que la representatividad "está más que garantizada" a pesar de estas renuncias y que cuando se ejerció el voto electrónico en la última Asamblea hubo menos socios que lo utilizaron que los que emplearon el voto por correo en las elecciones anteriores, en 2015.

Tanto Sastrón como el responsable de los servicios jurídicos de la SGAE y su director general, Antonio Martínez y Carlos López, respectivamente, han insistido en que la ley no exige el ejercicio del voto electrónico y que el marco legal que se aplicará es el mismo de las elecciones anteriores.

El presidente en funciones ha indicado que los candidatos que se han retirado "se salen del juego democrático" y ha dicho que si no les gusta el sistema deberían presentarse a las elecciones para tener la posibilidad de poder cambiarlo.

Y también ha considerado que el Ministerio de Cultura se ha extralimitado en sus funciones de tutela y que por eso el Consejo de Dirección de la SGAE decidió interponer un recurso contencioso-administrativo contra el apercibimiento del Gobierno en el que instaba a la entidad a que cumpliera "con la ley" en lo relativo a sus estatutos y el voto electrónico, entre otros asuntos.

Según los editores de música, la negativa a implementar el sistema de voto electrónico "puede responder a la necesidad de controlar el voto con vistas a perpetuar la Rueda, ese sistema de reparto injusto que genera recaudaciones millonarias para unos pocos -con la música emitida de madrugada en televisión- en detrimento de los autores que más generan para la entidad".

Los músicos han expresado su convencimiento de que habrá un "efecto dominó" tras sus renuncias y han recordado que en la última asamblea de socios, donde se permitió el voto electrónico, el equipo de Sastrón no logró que se aprobaran ni las cuentas de la entidad ni el informe de gestión.