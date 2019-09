'The Last of Us Parte II' llegará el 21 de febrero, estrena tráiler y revela sus ediciones especiales

Un año y medio después de su último tráiler, PlayStation y Naughty Dog sorprendieron en el último State of Play con importantes novedades de The Last of Us: Parte II, la esperada secuela de la historia de Ellie y Joel, y uno de los exclusivos más deseados de PlayStation 4.

Por fin tenemos fecha de lanzamiento: The Last of Us Parte II llegará el 21 de febrero de 2020 con Ellie como protagonista y una historia que gira sobre la cuestión principal de “¿hasta dónde llegarías para hacer justicia con la gente que ha hecho daño a quienes amas?”, puntualiza Neil Druckmann, director creativo del juego.

“Es una historia muy emocional con temas profundos que encaja perfectamente en el mundo de The Last of Us. Lo que comprendimos muy pronto es que estábamos ante el juego más ambicioso y largo de Naughty Dog en sus 35 años de historia. Para contar esta clase de historia, el juego tenía que ser enorme.”, asegura Druckmann.

Esta extensa y ambiciosa magnitud del juego se refleja en un dato poco habitual, pero que sí se ha dado en otros juegos, como Red Dead Redemption 2: The Last of Us Parte II tendrá dos discos en las ediciones físicas.

Un pequeño adelanto se revela en el nuevo tráiler del juego, que deja entrever las motivaciones de Ellie, entornos nevados que esta recorre a caballo y multitud de situaciones peligrosas a las que no tendrá más remedio que hacer frente. Del mismo modo, y sin entrar en detalles para evitar spoilers, una vieja cara conocida también hace su aparición.

Y finalmente se dieron a conocer las cuatro ediciones que tendrá el juego: Edición Estándar, Edición Especial, Edición Digital Deluxe, Edición Coleccionista y Edición Ellie, esta última exclusiva de Estados Unidos. Todas ellas, sus precios, sus contenidos y los regalos por reserva los detallamos en nuestro página web, donde también pues ver el tráiler que os hemos anticipado en estas líneas.