Square Enix anuncia el remake de 'Trials of Mana'

Square Enix ha presentado Trials of Mana, un completo remake de la tercera entrega de la saga Mana, y que llegará a principios de 2020 para PC (Steam), PlayStation 4 y Nintendo Switch.

Originalmente lanzado en Japón en 1995 bajo el nombre Seiken Desetsu 3, este clásico volverá como remake integral con gráficos 3D en alta definición, combates de rol y acción mejorados y sistemas de niveles reconstruidos.

La historia de este juego narra la aventura de seis héroes en su lucha por derrotar a los monstruos de la destrucción que desean conquistar el mundo mientras el poder del Mana está debilitado. Los jugadores pueden personalizar su grupo de tres personajes eligiendo entre un total de seis para vivir historias diferentes.

Finalmente, también se reveló la llegada de Collection of Mana a la Nintendo eShop de Nintendo Switch, donde ya está disponible, así como a partir del 27 de agosto existirá una edición física limitada de este juego para toda Europa.

Collection of Mana se trata de un recopilatorio con la versión original de los tres primeros juegos de la saga Mana: Final Fantasy Adventure/Mystic Quest, Secret of Mana y, por primera vez en Europa, Trials of Mana. Como novedades incluyen guardado rápido y multijugador local, tanto en Secret of Mana (hasta 3 jugadores) como Trials of Mana (2 jugadores).