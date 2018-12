Sony anuncia los ‘Juegos del Mes’ de PlayStation Plus para diciembre

Ya sabemos los juegos con los que PS Plus despedirá 2018. Sony Interactive Entertainment España ha anunciado los Juegos del mes de diciembre de 2018 que los suscriptores de PlayStation Plus podrán descargar gratuitamente como parte de su suscripción a este servicio.

A PlayStation 4 llegan el frenéticamente alocado juego de carreras ONRUSH y Soma, un survival horror en primera persona en el que los jugadores tienen que sobrevivir a amenazas tecnológicas y escapar de un laboratorio abandonado sumergido en las profundidades del océano.

Asimismo, en exclusiva para España y Portugal, los jugadores podrán descargar El mundo de Nubla, una artística aventura gráfica desarrollada por el estudio español Gammera Nest en colaboración con el museo Thyssen-Bornemisza y el programa PlayStation Talents. Incluye la primera entrega Nubla y el capítulo uno del próximamente a la venta Nubla 2: M. La ciudad en el centro del mundo.

Por su parte, los usuarios de PlayStation 3 reciben Steredenn y Steins; Gate; así como los de PlayStation Vita hacen lo mismo con el aclamado Papers, Please e Iconoclasts, ambos también jugables en PS4 gracias a la característica cross-buy.

Finalmente, en lo que respecta a PlayStation Rewards, durante todo el mes de Diciembre los suscriptores de PS Plus tendrán un descuento del 15% en Socksmarket y un 20% de descuento en la marca de sudaderas y camisetas EME Official. Ambos descuentos no requieren mínimo de compra.