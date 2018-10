Sánchez, Torra, Colau y la Reina Sofía coinciden en el funeral de Montserrat Caballé

El funeral por la soprano Montserrat Caballé ha empezado este lunes a mediodía en Barcelona, adonde han acudido la Reina Sofía; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

También han acudido al tanatorio de Les Corts de Barcelona los tenores Josep Carreras y Jaume Aragall; el barítono Joan Pons; el director de orquesta Antoni Ros-Marbà; el músico Jordi Savall y el cantante italiano Albano; y una de las muchas coronas de flores la firma Vangelis: 'The one and only your friend'.

El presidente, la directora artística y el director musical del Gran Teatre del Liceu -Salvador Alemany, Christina Scheppelmann y Josep Pons- también han asistido, como ya hicieron el domingo al ir a la capilla ardiente en el mismo tanatorio.

Entre los políticos también están el ministro de Cultura, José Guirao; la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs; el comisionado de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona; Joan Subirats; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera.

Además, están la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, y el portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta; el líder del PSC, Miquel Iceta; el presidente del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni; el líder del PP, Pablo Casado; el presidente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, y los exministros populares Dolors Montserrat y Jorge Fernández.

Entre otros personajes, se ha visto al periodista Luis del Olmo -que le entrevistó muchas veces- y al Padre Ángel -la cantante hizo conciertos a beneficio de la ONG, a los que asistía la Reina Sofía, y además Caballé inauguró en Madrid una residencia de ancianos bautizada con su nombre-.

Decenas de personas se han concentrado a las puertas del tanatorio, donde la familia de la cantante ha abierto al público tanto la capilla ardiente del domingo como el funeral del lunes.

Al funeral asiste la familia de Caballé, incluidos su hermano y su representante, Carles Caballé, y su sobrina y su asistente de las dos últimas décadas, Montserrat Caballé.