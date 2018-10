La Sala DBAT lleva a Gibraleón los últimos paisajes de Albarrán Pino

José Manuel Albarrán Pino sigue manteniéndose fiel al género paisaje como idea de vida y punto de partida hacia otros lugares que dejan su carácter natural para ser construidos por la mano del hombre. Es allí donde se desarrollan las relaciones y lazos entre individuos, lugar de tránsito y de parada que propicia un cúmulo de experiencias que determinan la razón del ser.

De ello da cuenta Albarrán Pino en [Escenarios construidos], la exposición que inaugura esta tarde, a las 20:00, en la Sala DBAT, de la Vinoteca De Blanco a Tinto, de Gibraleón.

Cuenta el artista de Bollullos Par del Condado que en esta serie de pinturas pretende mostrar la parte existencial del hombre, la soledad, las relaciones entre individuos y la influencia que ejercen los nuevos medios tecnológicos en lo referido a la comunicación, en la forma en que nos transforma y cómo a su vez transforman el paisaje que nos rodea por el crecimiento de las urbes.

El paisaje, siempre el paisaje en el centro de todo. Es el paisaje como concepto, para una construcción mental basada en la experiencia cartográfica. La relación entre el arte y la cartografía se remonta en Occidente al siglo XVI, cuando los mapas consiguieron el reconocimiento científico y también empiezan a ser considerados como objetos que sirven para soñar con territorios desconocidos y con viajes lejanos.

El término paisaje surgió en Europa en el siglo XVI, en el ámbito de la pintura, para nombrar un tipo de cuadro en el que no se narra ninguna historia, sino que se muestra un territorio tal como se ve a lo lejos. Desde entonces, la pintura ha sido una escuela de la mirada y a través del arte hemos ido aprendiendo a ver el mundo, a distinguir la diversidad de sus escenarios y a ejercer una proyección sentimental sobre el territorio. La palabra paisaje no existía anteriormente porque no se consideraba ni un fragmento de la naturaleza ni un objeto físico, sino como una construcción mental que se elabora a partir de lo que se ve al contemplar un territorio, un país, palabra de la cual se deriva su nombre.

Es conocida la teoría del filósofo alemán Joachim Ritter sobre el paisaje. José Manuel Albarrán Pino recurre a sus palabras: "La naturaleza, en cuanto paisaje, es fruto y producto del espíritu teórico. El paisaje es, por lo tanto, algo subjetivo, una interpretación teórica, una actividad intelectual realizada sobre una realidad que viene determinada por la morfología de sus elementos físicos, pero en las que intervienen factores estéticos, que le unen a categoría como la belleza, lo sublime, lo maravilloso y lo pintoresco, así como factores emocionales, que tienen que ver con el estado de ánimo de quienes contemplan".

El proyecto [Escenarios construidos], asegura el pintor bollullero, ha ido tomando forma "Basándome en los valores estéticos, emocionales y subjetivos intrínsecos de la propia contemporaneidad".