'Spyro Reignited Trilogy' aterrizará en PC y Nintendo Switch

Hace un año el querido Spyro the Dragon regresó a PlayStation 4 y Xbox One con Spyro Reignited Trilogy, el completo remake de su mítica trilogía original de juegos: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! y Spyro: Year of the Dragon.

Desde entonces, la actualidad ha sido partícipe de constantes rumores y filtraciones acerca de su lanzamiento en ordenador y la consola híbrida de Nintendo. Ahora, ya es oficial: Spyro Reignited Trilogy se lanzará en PC (Steam) y Nintendo Switch el 3 de septiembre de 2019.

Al respecto de este esperado lanzamiento es destacable comentar que, mientras que en PC marcará el debut de este legendario dragón, en Nintendo será la primera aparición del personaje desde el lanzamiento de Skylanders Imaginators hace 11 años.

La versión de PC ofrecerá resoluciones 4K y está siendo desarrollada por Iron Galaxy. Por su parte, la de Nintendo Switch es responsabilidad de Toys for Bob, quienes actualmente adaptan la experiencia completa a la versatilidad de la consola de Nintendo.