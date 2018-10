"RIP querida Montsy. Tu bonita voz estará siempre con nosotros"

El fallecimiento de Monserrat Caballé, que tiene lugar tras varios años grises marcados por sus problemas de salud y también con el fisco, provocó una enorme conmoción a escala nacional y mundial. Compañeros de profesión y teatros como el Royal Opera House de Londres, la Fenice de Venecia o el Teatro Real de Madrid destacaron la voz "impresionante", "brillante" y "privilegiada" de una artista que dejó huella en escenarios de todo el mundo. "De todas las sopranos que he escuchado en vivo en el teatro, no he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé", aseguró el tenor español José Carreras en una entrevista radiofónica en la que destacó la voz de la soprano, su color, técnica y "sentido interpretativo".

Otro de los grandes referentes de la ópera, Plácido Domingo, recibió con "gran tristeza" el fallecimiento de su compañera, de quien destacó su "gran calidad humana" en declaraciones a El País. "Acabo de conocer la muerte de esta alma hermosa y esta leyenda", escribió por su parte la soprano sudafricana Pretty Yende en Twitter. Su leyenda traspasó géneros y llegó a conquistar a grandes figuras del rock como Freddie Mercury, líder de Queen, con quien en 1992 entonó el mítico Barcelona, convertido prácticamente en un himno de la capital catalana en los Juegos Olímpicos celebrados allí en 1992. "RIP querida Montsy, inspiración para nosotros pero especialmente para Freddie. Tu bonita voz estará siempre con nosotros", expresó ayer el guitarrista de Queen, Brian May, en la red social Instagram.

En el plano institucional, también numerosos responsables públicos y políticos españoles mostraron su pesar por la muerte de la cantante. "Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes", señaló en Twitter la Casa Real Española, que destacó "su personalidad y su inigualable voz". El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, destacó a la soprano como "gran embajadora" de España. "Su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros", escribió en Twitter.

Desde Cataluña, tierra natal de Caballé, el presidente regional Quim Torra la calificó como una "cantante única en el mundo de la ópera" y destacó su "vertiente como catalana universal". "Nos ha dejado Montserrat Caballé, la voz con la que muchos conocimos y reconocimos la ópera, pero nunca nos abandonará el recuerdo de una de las mejores cantantes líricas de todos los tiempos. Descanse en paz", escribió el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.