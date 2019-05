Premio de la Academia Iberoamericana de La Rábida para Javier Perianes

Y recibió el premio con la humildad que le caracteriza, esa misma que le hace más grande como músico y como persona. La Academia Iberoamericana de La Rábida entregó el premio que lleva su nombre al pianista nervense Javier Perianes Granero en un emotivo acto celebrado en el Campus de La Merced de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Huelva.

Lo hizo acompañado de familiares y amigos, de profesores y alumnos del conservatorio onubense en el que estudió, que ahora lleva su nombre, así como de un elenco de académicos y representantes de instituciones públicas entre los que se encontraban el viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Francisco José Martínez, y los alcaldes de Huelva y Nerva, Gabriel Cruz y José Antonio Ayala, respectivamente.

Nada más recoger el premio, en forma de obra de arte realizada por el pergaminista Alberto Germán, de manos de los máximos representantes de la Academia y la Universidad, Perianes tomó la palabra para agradecer las muestras de afecto expresadas por cuantos le precedieron en el uso de la palabra. Pero, en especial para expresar de nuevo públicamente su eterno agradecimiento a sus padres. “Se sacrificaron para que mi hermano y yo pudiéramos ver cumplidos nuestros sueños”, subrayó.

El pianista de reconocido prestigio internacional también tuvo palabras de agradecimiento para sus profesores, con los que mantiene una relación de amistad más allá de lo estrictamente profesional. Y para su mujer, Lidia, con la que comparte su vida desde hace 15 años. Perianes, abrumado por todos los elogios escuchados durante el acto, concluyó su intervención aclarando que, “todo lo que uno es, es el resultado de las voluntades y el cariño de muchos otros”.

El laudatio para cantar los méritos de Perianes corrió a cargo de la que fuera una de sus primeras profesoras María Ramblado, quien hizo un recorrido pormenorizado por la vida de su pupilo, desde sus comienzos hasta la actualidad, poniendo en valor no solo la brillante trayectoria profesional del pianista, plagada de premios y reconocimientos de todo tipo, sino su persona. “Es increíble como pasa el tiempo. Al final de este curso hará 25 años que terminaste tus estudios en el conservatorio, y 7 que lleva tu nombre. Nadie hubiese imaginado esta carrera, aunque ya apuntabas maneras desde bien chico. Es un oficio duro y de muchísimos sacrificio. Ser músico no es una profesión, sino un estilo de vida. Es otra forma de vivir. Después del concierto y los aplausos viene la soledad del hotel, los viajes, los aviones. Estudiar horas y horas, pero es la vida que has elegido y sé que sigues disfrutando de la música, de cada proyecto que emprendes, porque no has perdido la curiosidad ni la pasión por lo que haces. Siempre has tenido los pies sobre la tierra y la cabeza encima de los hombros. Es la única manera de que todo vaya por buen camino. Sigue así, y como me dijo la gran Alicia de Larrocha, este chico tiene un gran futuro por delante”, destacó.

El presidente de la Academia Iberoamericana de La Rábida, Sixto Romero, destacó las aportaciones realizadas por Perianes al mundo de la cultura a través de la música, razones más que sobradas para hacerse acreedor de este nuevo reconocimiento. “Querido premiado, querido Javier. Tu música, tus proyectos con lo más directores de orquestas del mundo. En definitiva, tus actividades, bien merecen este premio”, dijo.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, se mostró orgullosa de tener a Perianes como uno de los referentes onubenses. “Todos los onubenses deberíamos sentimos muy orgullosos de que un paisano como Perianes pasee el nombre de Huelva por todo el mundo. Detrás de todo éxito hay talento pero también mucho sacrificio. Y eso convierte a Javier en un referente para todos nosotros. Es un hombre agradecido. Siempre tiene palabras de reconocimiento para su tierra, su familia, sus amigos, sus profesores de conservatorio. Esto le honra porque sigue teniendo la humildad y agradecimiento que dignifica a las personas”, destacó.

Los alumnos de sexto curso del conservatorio profesional de música de Huelva “Javier Perianes”, Juan José del Real (violín) y Alejandro Díaz (violonchelo) se encargaron de abrir y cerrar el acto con sendas interpretaciones musicales.

Perianes esta viviendo una de sus temporadas más intensas, plagada de conciertos por diferentes países de los cinco continentes, y salpicada de reconocimientos y distinciones que no hacen más que constatar la figura admirada y respetada en la que se ha convertido con el paso de los años. A finales de mayo volverá a EE.UU. para tocar con Los Angeles Philarmonic dirigida por Gustavo Dudamel y a principio de junio los hará en Milwaukee. El verano lo pasará recorriendo parte de Europa con conciertos programados en la República Checa, Francia y Portugal. También viajará a Nueva Zelanda en julio y Australia en agosto. Para verlo tocar de nuevo en España habrá que esperar hasta final de agosto en Santander y después en San Sebastián.