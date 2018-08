Polémica por un recital benéfico del Festival de Música de Cámara

El reconocido barítono onubense de origen cartayero Juan Jesús Rodríguez asegura sentirse "estafado" por la dirección del Festival Internacional Música de Cámara de Isla Cristina, cuya edición de este año abrió el pasado lunes 6 de agosto, con un recital inaugural en el teatro municipal Horacio Noguera de dicha localidad costera.

Su nombre fue uno de los reclamos más importantes de la segunda edición de este evento musical y su recital tenía, además, carácter benéfico, ya que la recaudación estaba destinada a la ONG que preside el propio músico onubense: la asociación Kiva mirando a India. A pesar de ello, el auditorio, que dispone de más de 800 butacas disponibles, registró un aforo que apenas llegó a las 150 personas, hecho que ha propiciado en los últimos días un enconado cruce de declaraciones entre el propio barítono y la dirección del Festival, que amenaza con acabar en los tribunales.

El cantante dice que le aseguraron que se llenaría el aforo en favor de una ONG que preside

Mientras Rodríguez afirma sentirse "estafado" porque "la dirección del Festival ha descuidado completamente y no ha colaborado en absoluto con el proyecto, sin dar ninguna solución al fracaso que ha significado una mala gestión por su parte", la dirección del evento, a cargo de Enrique Adrados y Danka Nikolic, acusan al primero de "mentir".

"Vinimos a Isla Cristina porque Enrique Adrados contactó conmigo apelando a mi condición de onubense. El presupuesto con el que contaba para el Festival era muy insuficiente y yo le propuse, ante la falta de medios, hacer un concierto benéfico con el objetivo de recaudar fondos para una asociación que presido, que financia la educación de niños y niñas sin recursos de la India", explica el barítono onubense a Huelva Información.

Juan Jesús Rodríguez apela a que Adrados "no cumplió su palabra y me aseguró que el teatro se llenaría como en la edición anterior, e incluso me apuntó una cantidad mínima que podríamos recaudar (5.000 euros), por eso accedí a formar parte de la programación para recaudar un dinero que salva a niños y niñas".

Sin embargo, prosigue el músico, "cuando llegué el día 4 de agosto me comentó que sólo había vendidas 100 entradas, pero que no me preocupara, que se vendían el mismo día del recital".

"El fracaso estaba servido", añade, y "el engaño se mantuvo hasta el momento antes de que se abriera el telón, cuando aseguraba a los artistas que había 500 personas en la sala y que no se oían porque eran muy educadas".

Juan Jesús Rodríguez relata otras "trabas" que se encontró, como "tener que ensayar el recital completo el mismo día del espectáculo por falta de coordinación entre los directores del festival con el técnico del teatro"; así como, asegura, tener "que pagar yo mismo el alquiler de un piano de cola" y "costear hasta el desplazamiento de los artistas, incluido el mío, entre otras cosas".

En el momento de cerrar las cuentas, "además de estafados nos sentimos maltratados por la actitud de la señora Nikolic", ya que, según el músico onubense, "se manifiesta por primera vez después de un año de conversaciones con Enrique Adrados para comunicarnos que ella es la directora general del festival y, muy lejos de una actitud resolutiva o humilde ante el fracaso que habían generado, nos comunica que lo que recogíamos era lo acordado, que ellos tenían su proyecto y nosotros el nuestro".

La dirección del festival, por su parte, replicó ayer al barítono onubense a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del evento en Facebook, en el que acusa a Rodríguez de "manipular la realidad utilizando un lenguaje demagógico y de prensa amarilla" y de decir "una retahíla de falsedades que en ningún momento se ajustan a la verdad".

En este sentido señala que "en ningún momento se había acordado con anterioridad una cantidad determinada por su actuación, sino que verbalmente se llegó al acuerdo de que el pago por su recital sería la totalidad de la recaudación de ese día, sin que se garantizara una cantidad mínima".

Sobre el alquiler del piano, el Festival argumenta que, "según lo acordado, sería deducido del importe total de la taquilla", un acuerdo que "no se ha llevado a efecto ante su negativa a realizar dicho pago, teniendo que hacer frente al mencionado pago esta dirección", por lo que pide al músico que "exhiba la factura, cosa imposible pues obra en nuestro poder".

Asegura, además, que el Festival no afrontó el pago del desplazamiento de los artistas "por así estar acordado de antemano".