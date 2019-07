'Pokémon GO' celebrará un evento especial con 'One Piece'

El popular juego Pokémon GO de Niantic y The Pokémon Company tendrá un evento de colaboración con One Piece, el famoso manganime de Eiichiro Oda.

Entre mañana 22 y el 29 de junio, los entrenadores podrán capturar un Pikachu especial con el icónico sombrero de paja de Monkey D. Luffy, el carismático protagonista de One Piece.

Del mismo modo, mientras dure el evento también se podrá comprar este sombrero como accesorio para el avatar del juego desde las opciones de personalización.

La celebración de este evento estará enmarcada como parte de una campaña benéfica de Eiichiro Oda para la reconstrucción de Kumamoto, que sufrió un devastador terremoto en el año 2016. Como donación de Oda, en esta prefectura se colocarán estatuas conmemorativas con la tripulación del Sombrero de Paja, y que se convertirán en Poképaradas.

Finalmente, y como curiosidad, cabe destacar que el comienzo del evento coincidirá con el 22 aniversario de One Piece y el tercero de Pokémon GO desde el inicio del servicio en Japón.