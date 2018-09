PEDRITA PARKERPeriodista y artista: la necesidad de contar historias

Uno nunca sabe si a la vuelta de la esquina habrá algo que nos cambiará la vida radicalmente. Así le sucedió a Pedrita Parker, el sobrenombre detrás de Estefi Martínez. Siendoperiodista en paro y realizando su tesis doctoral, empezó a dibujar. Su personaje Reina Pecas comenzó pronto a compartirse por redes sociales. "Fue el primer personaje que se viralizó y fue el referente a través del que se creó la marca", cuenta. Hoy gestiona su propia marca a nivel nacional, tiene más 300 productos en la web y ha trabajado con firmas como Aquarius y Coca-Cola.

A Martínez siempre le gustó contar historias. "En mis dibujos cuento historias, que es lo quería hacer siendo periodista. Al final he acabado haciendo lo que quería pero en otro medio", asegura.

Sus personajes han ido aumentando desde aquella reina pecosa en la que se reflejaba a sí misma. Desde unicornios gamberros a mujeres empoderadas. "Hace dos años sacamos una agenda inspirada en mujeres de películas de acción", cuenta Martínez. "Este año quiero volver a ello, dar más protagonismo y visibilizar todas las narrativas que por fin están siendo protagonizadas por mujeres", relata. En ella hay nada menos que más de sesenta mujeres, "desde protagonistas como a mujeres que han sido top en áreas de las ciencias", cuenta.

"Entre broma y broma la verdad asoma", como se dice. Estefi Martínez utiliza el humor para relativizar los problemas y visibilizar lo cotidiano. En sus cuatro libros habla del amor, el desamor y el karma. A la artista le gusta hablar de la imperfección de ser humano, "porque creo que hay que querernos con todas las imperfecciones que tenemos y adorarlas". A pesar de no ser una de las ilustradoras "mas críticas del momento", sí que le "gusta reírme de todo y mojarme". "Si lo que has dibujado es honesto y sincero, publícalo", anima. Con críticas o sin ellas la artista lo tiene claro: "No le puedes gustar a todo el mundo, no eres una croqueta", resume en una carcajada.

Pedrita Parker no sería lo mismo sin Málaga. Aunque sabe bien que en Madrid podría ser "más fácil" apuesta por trabajar en su ciudad. Desde que volvió de Estados Unidos supo que "si era buena allí también lo era aquí, sólo tenía que trabajar más". "Si me fuera sería otra cosa. No tendría el espíritu que tiene", explica: "No vives las mismas historias, no conoces a las mismas personas...Para mí todo esto también soy yo". Como autónoma, apuesta por crear y vivir de "tu propio trabajo". "Es importante formarse e irse pero no te tienes que obligar a irte", declara.

A día de hoy está en proceso de documentación de su nuevo libro. "Me lo estoy tomando con calma", expone." Va de una temática completamente distinta a los anteriores", adelanta, "quizás para el año que viene o el siguiente pueda salir". Sea Parker o Martínez, su lápiz siempre encontrará la manera de seguir contando historias. Sólo hay que saber descubrirlas.