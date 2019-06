'One Punch Man' anuncia su primer videojuego

Bandai Namco Entertainment ha anunciado One Punch Man: A Hero Nobody Knows, el primer juego del manganime One Punch Man, y un título que actualmente se encuentra en desarrollo por Spike Chunsoft para PC (Digital), PlayStation 4 y Xbox One.

Esta primera incursión de Saitama en el videojuego se trata de un juego de lucha y acción basado en duelos 3 contra 3. Los primeros personajes confirmados son Genos, Fubuki, Mumen, Rider, Sonic y el propio Saitama.

Para los que no la conozcan: ambientada en un mundo donde los héroes son la única esperanza, One Punch Man narra la historia de Saitama, un héroe capaz de derrotar a los enemigos más poderosos con un solo puñetazo; algo que le incomoda profundamente.

No se ha revelado fecha de lanzamiento, pero sí un tráiler de anuncio con gameplay que puedes ver en nuestra web: http://www.thousand-sunny.org/?p=29855