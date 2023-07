Miranda decide hoy en Madrid una parte vital de su temporada

Pensar que las Ventas no decide fuera de San Isidro puede ser un error por parte de quien así piense. Es verdad que a Miranda le debería haber correspondido el glamour de torear en las fechas del Santo; no pudo ser, más ahí está de nuevo Madrid ante la disyuntiva que esta oportunidad, cara oportunidad, ha venido a ponerle esta tarde frente a las huestes de estos 'sorandos' básicamente de procedencia Domecq que andan en los corrales de Las Ventas.

Es verdad, es julio, hace calor y los chulapos y chulapas ya no se agarran a la maroma de barrera y además se han llevado sus claveles. Pero es Madrid, y estar ya es un triunfo. Salir con fuerza, otro más. Pero que un toro te deje mostrar a ese torero que arrebató a Madrid esa tarde de confirmación, es el Santo Grial en la temporada de Miranda a partir de mañana.

Hace apenas seis meses David no tenía nada. La cruel realidad de una puñetera epidemia, y otras cosas ajenas al torero, lo había dejado en pelotas ante la temporada. Hoy la fe de un tío joven como José Luis Pereda lo ha vuelto a poner delante de dos toros en Las Ventas. Sí, ya lo he dicho...es julio, hace calor, los chulapos no están con claveles y hay un montón de japoneses con cámaras. No importa eso. Importa lo que ocurra desde la línea de la maroma hasta el ruedo. Que ocurra que David pueda con un toro. Como aquella tarde de Madrid por San Isidro.

Hay que mirar con fe para ver cosas. Al menos, mirar...