David de Miranda, Andres Romero, Ponce, Aguado y Perera nombres para Huelva

Dos fechas certeras de agosto, los días 2 y 3, marcan con gran interés la presentación de carteles taurinos que el próximo jueves 9 de julio hará la empresa de la Merced de cara a esa mini feria que ha confeccionado por Colombinas, denominación que sigue argumentando los toros por estas fechas en Huelva aunque sabido es que el ayuntamiento onubense anunció la no celebración de feria este año.

Se pueden contar algunas cosas de la feria como por ejemplo que los hierros de Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq junto con dos toros de San Mateo para rejones serán las ganaderías que protagonicen esta cita con el toreo y que en la misma también están los nombres de Miguel Ángel Perera, Enrique Ponce y el sevillano Pablo Aguado junto a la de los onubenses David de Miranda y el rejoneador Andrés Romero quien precisamente entra como cuarto integrante del cartel de una de las dos tardes previstas.

Del resto de cartelería la empresa no suelta prenda ni en cuanto a quienes serán el resto de actuantes ni como configurar esos dos carteles nacidos con la idea primordial de que Huelva no se quede sin toros y además sea una de las escasas ferias que ha logrado tener montado en tiempo record esas dos tardes de toros para las que se han apuntado desde diversas fuentes nombres muy llamativos como los de Roca Rey, Morante o Talavante que finalmente parece ser que no han terminado de cuajar.

Carlos Pereda como empresario de la plaza antepone en la conversación el notable esfuerzo que han hecho todos los toreros anunciados en esas dos combinaciones por la decisión de aparcar a un lado exigencias económicas. Por otro lado el argumento de especial dificultad con el que organizar a los espectadores en la plaza confieren dos tardes muy especiales en el coso de La Merced como reconoce la empresa ya que organizar el aforo al cincuenta por cierto, dar una imagen de organización y cumplimiento de la normativa y disfrutar de una tarde de toros exige mucho de todas las partes.

La actualidad social en la que se vive hace que este año el formato de presentación vuelva a un espacio abierto como es el ruedo de la Merced en un acto público al que se podrá acceder, siempre con mascarilla, por la Puerta Grande del coso Mercedario. La cita es a las 21.30 horas para enterarse del resto de argumentos que encierra esta próxima cita con los toros en Huelva.