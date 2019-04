Microsoft anuncia Xbox One S All-Digital Edition, la Xbox One sin lector de discos

En su último Inside Xbox, Microsoft ha anunciado la consola Xbox One S All-Digital Edition, una nueva versión de la actual Xbox One S que, por primera vez, no tendrá lector de discos.

Destinada a aquellos que buscan una opción económica o que prefieren consumir sus contenidos de manera digital, esta Xbox One S All-Digital Edition apuesta íntegramente por el formato digital y servicios como Xbox Game Pass, Netflix, Amazon Prime Video y más.

Con un único acabado en color blanco, y las mismas dimensiones que la Xbox One S, la consola posee 1 Tb de capacidad de disco duro y junto a ella se incluyen gratuitamente tres juegos: Minecraft, Forza Horizon 3 y Sea of Thieves.

La nueva Xbox One S All-Digital Edition se pondrá a la venta el 7 de mayo de 2019 al precio de 229,99€, es decir, 50€ más barata que el modelo de Xbox One S con lector de discos, que también seguirá a la venta.