Meridiem Games traerá ‘The Walking Dead: The Final Season’ en formato físico a España

Tras un difícil desarrollo marcado por el cierre de Telltale Games, la última temporada de la saga Telltale’s The Walking Dead pasó a manos de Skybound Games, el estudio del creador de los cómics de The Walking Dead, y antiguos desarrolladores del ya disuelto equipo original.

Ahora, y coincidiendo con la publicación en plataformas digitales de su tercer episodio, titulado Broken Toys, la distribuidora española Meridiem Games ha anunciado que The Walking Dead: The Final Season se pondrá a la venta en formato físico para PlayStation 4 y Xbox One.

El lanzamiento de esta versión física con la temporada final completa será el 29 de marzo de 2019 en España, tan solo tres días más tarde de la llegada de su cuarto y último episodio, cuyo nombre y detalles se revelarán próximamente.

Sin duda alguna son buenas noticias para los fans de esta aclamada serie de juegos narrativos basada en la obra de Robert Kirkman, pues la historia de Clementine tendrá un final que hará justicia a sus cuatro temporadas.