Medem vuelve con el ciclón emocional de 'El árbol de la sangre'

Romanticismo, misterio, deseo y onirismo, los elementos más reconocibles del universo de Julio Medem vuelven a cobrar vida en su nueva película, El árbol de la sangre, que a la vez es la más ambiciosa desde el punto de vista narrativo, una historia coral que se desarrolla como un "ciclón emocional". "El reto consistía en hacer una película con forma de árbol, contar una historia de amor que a la vez contiene muchas ramas, muchas vidas y más historias de amor, de pasión, de celos, de mentiras y de tragedia", explicó ayer el director vasco.

En el tronco de ese árbol familiar se sitúan Rebeca (Úrsula Corberó) y Marc (Álvaro Cervantes), una pareja que se encierra en un caserío vizcaíno a escribir su historia en común, una aventura en la que descubrirán vínculos con la mafia rusa y en la que su propia relación acabará poniéndose en peligro.

Para Medem, licenciado en Medicina que quiso ser psiquiatra, el punto de partida narrativo es siempre una imagen del subconsciente. "En este caso era una campa, vacas bajando del norte y toros subiendo del sur, y alrededor, carreteras, familias, accidentes", describe el director de Tierra o Vacas.

"Yo funciono desde lo simbólico, es el inconsciente el que primero lanza algo y cuando me atrae lo que puede contener, me pongo a buscarlo. Me pasa con las vacas y con otros iconos, tengo una serie de símbolos, que prefiero no contar ni analizar", afirma.

El árbol de la sangre atraviesa 25 años de historia, con epicentro en el País Vasco y raíces en Madrid, Barcelona o Alicante. Hay hasta 14 personajes, siete principales.

Najwa Nimri vuelve al universo de Medem, después de Los amantes del círculo polar y Lucía y el sexo, pero también se incorporan Daniel Grao, Joaquín Furriel, Luisa Gavasa, Josep María Pou, Ángela Molina o Patricia López Arnaiz, entre otros.

Las dos Españas laten en el trasfondo de la historia, pero nunca saltan al primer plano, un esfuerzo deliberado por parte de los protagonistas, Rebeca y Marc, que al escribir encerrados en ese caserío se repiten a sí mismos una y otra vez, "nada de política". "Es una proposición que me hice yo mismo al escribir", admite el cineasta, que ya fue centro de la polémica en 2003 tras el estreno de su documental La pelota vasca.