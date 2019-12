Mayorales en la peña taurina de Zufre

Geoffrey Breen, un inglés en la corte mirandista de Trigueros

Días pasados recibí la llamada de Carmen, esposa que fue de Geoffrey Breen, amigo inglés fallecido hace poco en su Londres natal. El motivo no era otro que, por deseo de Geoffrey iba a depositar sus restos inhumados en un nicho en el cementerio de La Soledad y quería que sus amigos de Huelva estuviéramos presentes. Visto así la cosa no parece trascendente pero sí algo extraña que un inglés quiera que sus restos descansen en un lugar lejos de la tierra que lo vio nacer. Geoffrey, llevaba algunos años viviendo en El Portil desde que se jubiló en Londres donde había ejercido de Magistrado de la Judicatura inglesa, pero su deseo no era otro que vivir y disfrutar en esta tierra nuestra que con tanto cariño lo había acogido.

Me contaba, que se enamoró de España, de sus gente y tradiciones cuando de joven con su padre la visitaba y todo su anhelo no era otro que algún día vivir en España. Y lo pudo hacer y escogió nuestra tierra, Huelva. Amante como dije de nuestras tradiciones, obviamente la tauromaquia, el flamenco y la guitarra le apasionaban. Aprendió a tocar la sonanta y a tocar por Huelva y algún que otro lance de salón me decía que alguna vez que otra lo intentaba en casa.

Con pasión seguía la fiesta, había dejado escritos sobre algún que otro torero y estaba inmerso en la trayectoria y tauromaquia de Chamaco que tanto le emocionaba cuando asistía a los toros en Barcelona. En Huelva era conocido por profesionales y aficionados, trabó amistad con el ganadero Fernando Cuadri acudiendo a algún que otro tentadero a la finca de Trigueros y era ferviente seguidor del torero David de Miranda desde su aparición y al que siguió por ruedos españoles hasta este brindis del triguereño una tarde de toros en Cortegana.