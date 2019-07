Manuel Carrasco enciende el Starlite de Marbella, la cantera de las estrellas

Más de 40 actuaciones programadas completan el cartel del Starlite de este año. El festival marbellí arranca este viernes 5 de julio con la actuación de Manuel Carrasco y se prolongará hasta el 23 de agosto, cuando se cierre con el concierto de Siempre Así. El festival boutique combina música, cultura y gastronomía en un entorno único y natural: la Cantera de Nagüeles.

La agenda del Starlite está repleta de importantes actuaciones musicales de entre las que destacan las de artistas internacionales como John Legend, Eros Ramazzoti o The Beach Boys. También visitarán la Cantera de Nagüeles músicos del panorama nacional como Manuel Carrasco, Raphael, Pablo López o Melendi.

Carrasco será el encargado de abrir esta edición con el honor de haber sido el primer artista español en actuar en el joven Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, ante más de 55.000 personas. El de Isla Cristina regresa a la Costa del Sol dentro de su gira La Cruz del Mapa, con la que presenta su último trabajo homónimo por todo el país. Habrá dos citas para disfrutar de la música del onubense: el 5 de julio y el 20 de agosto.

La música latina también sonará en esta nueva edición con las visitas de Juanes (6 de julio), Morat (12 de agosto), Nicky Jam (10 de julio), Maluma (13 de julio) y Luis Fonsi (3 de agosto). Por otro lado, el grupo vocal británico Il Divo tiene su cita en Starlite el 12 de julio. El cuarteto de tenores destaca por haber sido pionero en el género pop operístico o pópera de crossover clásico.

El 20 de julio estará en Marbella el reconocido cantante de Supertramp, Roger Hodgson, que actuará en el Escenario Auditorio dentro de la gira internacional 40º aniversario Breakfast in America. El público podrá disfrutar de clásicos atemporales como Give a little bit o The logical song.

El italiano Eros Ramazzotti repite en Starlite un año más. Actúa el 21 de julio con su gira Vita ce n’é. Con su peculiar voz nasal, al instante reconocible, Ramazzotti celebra 35 años de carrera. El músico Sting, que ha vendido más de 100 millones de discos en su dilatada carrera musical y el que fuera cantante de la banda The Police estará en Marbella el martes 23 de julio con la gira My songs recordando las grandes canciones de su carrera que le llevaron a la fama y con las que consiguió 16 premios Grammy, con The Police y en solitario.

El estadounidense John Legend actuará en el festival por primera vez el miércoles 24 de julio. El cantante cuenta con un extenso repertorio de éxitos como All of me o Glory.

El fenómeno de la música pop española, Taburete, tendrá su turno el 29 de julio, mientras que Melendi y Pablo López subirán al escenario de la cantera los días 30 y 31 de julio. El malagueño hará doblete el 19 de agosto. En ese mes destacarán las citas del almeriense David Bisbal (6 de agosto), Sidecars y Dvicio (7 de agosto) y James Rhodes y Katie Melua (5 de agosto), entre otras. Se consolida así uno de los festivales más esperados del año, peculiar por el entorno en el que se celebra y las estrellas que lo iluminan.

El Starlite de Marbella cuenta con dos espacios habilitados para disfrutar de los conciertos: el Escenario Auditorio, con localidades numeradas divididas en tribuna, platea y palcos con Servicio Premium. Con un aforo de 3.000 localidades, este enclave natural destaca por la cercanía y una acústica única. El otro espacio es la Zona Sessions, con aforo de 1.500 personas que se divide en una pista general para disfrutar los conciertos de pie y los reservados VIP.

El festival seguirá en la Cantera de Nagüeles, gracias al reglamento que se firmó el pasado año, por el que el Ayuntamiento permite las solicitudes para celebrar actividades musicales, culturales o sociales en el entorno natural. En la edición de 2017 ya hubo problemas y desencuentros entre la organización del festival y el Ayuntamiento marbellí.