Manolo Banda propone en el Salón de la Provincia de Huelva un recorrido por las entrañas de la tierra

La Sala de la Provincia de Huelva acoge hasta el 11 de diciembre la exposición Cuevas. La belleza interior, del pintor onubense Manolo Banda. Una muestra pictórica sobre cuevas de diversos puntos de la geografía andaluza y española -la mayor parte de la Gruta de las Maravillas, pero también de Cantabria, Almería, Córdoba y Málaga- que fue inaugurada por la diputada Bella Canales y el artista.

Cinco años después de su último proyecto dedicado al sector minero, La Mina Emocional, que también se expuso en la Sala de la provincia, Banda presenta este nuevo trabajo monográfico sobre cuevas y grutas como continuación del anterior, “una decisión basada en conceptos emocionales y por similitud, dada la belleza y exuberancia cromática ocultas de ambos”. Según el pintor, cuando se involucra en un proyecto expositivo, “me dejo llevar por los sentimientos y emociones que me transmiten los recursos naturales y el patrimonio del entorno, generando una creación artística que los ponga en valor, manteniendo un discurso propio, congruente, didáctico y divulgativo”.

“Minas, cuevas. Cuevas, minas. Tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Unas provocadas por el hombre en su afán de arrancar de la tierra los minerales que nos facilitan la vida. Otras creadas por el capricho de la naturaleza que en la danza de sus capas tectónicas genera un derroche de belleza y creatividad inalcanzables para el ser humano”, afirma Banda en el catálogo de la muestra.

Según asegura, “consultando bibliografías pude comprobar que la realidad histórica del origen de muchas de las cuevas: la Mina. Según Mario Rodríguez, historiador natural de Aracena, nuestra Gruta de Las Maravillas, de mayor protagonismo en esta exposición, tiene como primera referencia escrita la relacionada con documentos emitidos en 1853 por una sociedad minera que promovía una mina de plata”.

Subraya que “en mi condición de pintor -no de espeleólogo ni geólogo- no se puede esperar una descripción geomorfológica de las cuevas consideradas. Al pintar me ha fascinado la dificultad de la caprichosa morfología que presentan los diferentes espeleotemas y la profundidad y transparencia cristalina de los lagos. Todo con el denominador común del color”.

Para llevar a cabo este proyecto artístico, se adentró en las cuevas de la mano del espeleólogo y fotógrafo de naturaleza Paco Hoyos, quien aporta el trabajo de campo y los textos geomorfológicos de cada cueva, y quien explica que la exposición “ha supuesto el esfuerzo, en primera instancia, de varios grupos de espeleólogos durante años y muchas horas de fotos, frío, barro y humedad”.

El resultado, según Hoyos, es la visión de un artista “sobre un mundo poco conocido, explotando la belleza que el agua y el tiempo han ido modelando en el subsuelo. Un trabajo que además rinde tributo al monumento natural más importante de la provincia de Huelva, la Gruta de las Maravillas”.