‘Little Nightmares’ tendrá secuela en 2020

Durante la ceremonia Opening Night Live de Gamescom 2019, Bandai Namco ha presentado Little Nightmares 2, la nueva entrega y secuela del aclamado Little Nightmares desarrollado por Tarsier Studios.

En Little Nightmares II la joven Six no estará sola, sino que le acompañará Mono, un joven atrapado en un mundo distorsionado por una torre transmisiones. Juntos iniciarán un viaje para desvelar los oscuros secretos de su mundo y huir de los monstruos que quieren capturarlos.

A diferencia del anterior juego, los jugadores controlarán a Mono y tendrán como ayudante a Six, que no será jugable. La relación de ambos será fundamental en la historia y dará pie a nuevas mecánicas, ya que será necesario la colaboración para avanzar.

Mono podrá usar objetos que recoja en el escenario, añadiendo una complejidad adicional a los puzles y combates con enemigos; y se introducirán nuevos entornos, como bosques sombríos, aunque la aventura también tendrá lugar en Las Fauces, el escenario del primer Little Nightmares.

Sin fecha concreta por el momento, Little Nightmares II llegará a PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch en 2020.