La secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' iba a ser un DLC

Uno de los grandes anuncios del pasado E3 2019 fue la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, cuyo desarrollo fue revelado en el Nintendo Direct.

Con un tráiler de apenas 5 minutos de duración en forma de cinemática, Nintendo nos presentaba a los dos protagonistas de la primera entrega, Link y Zelda, explorando unas antiguas ruinas bajo el castillo de Hyrule. Allí, hacían resucitar sin querer el cadáver momificado del mismísimo Ganondorf que creaba un seísmo en su resurgir.

Debido a un tono mucho más oscuro que su primera entrega, muchos se apresuraron a la obvia comparativa en lo que fue en su día Majora’s Mask para Ocarina of Time. Rumores infundados que fueron rápidamente desmentidos por el equipo creativo del juego, aduciendo que no estaba inspirado en el segundo título de Nintendo 64.

Hoy sabemos, además, que en principio esta segunda entrega iba a ser un DLC del Breath of the Wild original, pero que tenían tantas ideas y contenido que decidieron darle una continuación al aclamado título.

Solo nos resta esperar, seguramente un año al menos, para tener esta joya entre las manos. Mientras tanto, habremos de conformarnos con las migajas que la Gran N tenga a bien otorgarnos.