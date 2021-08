José Luis Pereda: “Esta no era una feria de ganar dinero”

“He montado una feria en la que no importaban los números. Era una feria de sensaciones no de números. Porque sí, es verdad que los números son necesarios, pero no siempre son imprescindibles. Más importante me parecía que volviera ese abonado que se había ido de la plaza.”.Ese es el comienzo de entrevista con el que arranca José Luis Pereda, para el que empresarialmente podría rezar eso de nuevo en esta plaza.Sentados en la terraza de un hotel al que acompaña permanente la figura de Miguel Báez Litri, aspiro a charlar lo imprescindible con este Pereda responsable de la primera feria de su vida. “Yo he sido muy feliz toda esta feria. Me he encontrado con una afición que ha sido la más cariñosa que he conocido en mi vida. He tenido un grupo de gente a mi lado que me ha ayudado en todo, he disfrutado de la prensa, me he encontrado con amigos que hacia tiempo que no veía”.¿Lo mejorable de la feria? “Que a la corrida del primer día le faltase un puntito más, que no hubiese habido un día más de toros, que cabía. Que falte una novillada, que me he quedado con la pena de no tenerla. Que mi padre hubiese venido a disfrutarla. Eso es lo que me ha faltado porque después lo he tenido todo. La acogida de mi familia, el apoyo de mi padre cuando lo he buscado. Gente en los tendidos no he echado en falta. Ha venido quien ha querido venir a la feria y le estoy agradecido”.Abordamos el resultado artístico. “Es bonito que pueda haber en rejones dos posibles triunfadores muy jóvenes; que un veterano como Pablo Hermoso, que no lo necesita, le ponga una vuelta de tuerca más a la tarde estando a ese nivel al que pocos llegan. Eso me pareció muy bonito. Incluso el cómico taurino, tan criticado, fue un espectáculo precioso ver tanto niño de las manos de su padres y sus abuelos ir a la plaza”.“El triunfo de los tres toreros a hombros como colofón de la feria me parece muy importante. Este año la televisión ha conseguido llevar a Huelva al candelero de ese expositor mundial. Para mí eso son cosas muy importantes”.Dice que se ha pasado la feria apuntando todo en una libreta.“Me habré equivocado en más cosas que he acertado; me ha servido de experiencia, de tener ilusiones nuevas. Debo encontrar ese punto donde el aficionado de Huelva esté más contento, que mejoremos cada año y que al final no solo el empresario, la afición también se siente identificada y orgullosa de lo que ocurra en su plaza de toros”.