Huelva y Juan Ramón, presentes en Argentina

El anterior Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico y en 2022 se organizará en Arequipa (Perú), la patria de Mario Vargas Llosa, uno de los indiscutibles protagonistas de este VIII Congreso que satura las calles, museos, teatros y centros culturales de la Córdoba argentina.

Efectivamente, su figura de galán de 83 años y sus frases ocupan numerosas vallas publicitarias de la ciudad, y sus declaraciones, lugares de preferencia en los titulares de prensa. Desde el miércoles 27 de marzo, cuando en la jornada inaugural respondió con valentía y solvencia a las inoportunas declaraciones populistas del presidente mexicano López Obrador. El jueves formó parte del equipo que presentó en el Teatro Real la edición conmemorativa de Rayuela de Julio Cortázar, acogida con entusiasmo por un público enfervorizado que había soportado pacientemente una larga cola para acceder al acto.

En recuerdo de Falla

No es el único caso en que la paciencia del público ha sido puesta a prueba. El extraordinario concierto inaugural de homenaje a Manuel de Falla, exiliado de nuestra Guerra Civil en las localidades cordobesas de Villa Carlos Paz y Altagracia, en el Teatro del Libertador San Martín, flamantemente restaurado, comenzó con más de una hora de retraso sobre el horario previsto, debido al experimentado en las sesiones celebradas anteriormente en el mismo lugar. Sin duda la organización no estuvo acertada, por el doble motivo de que el teatro no parece el lugar idóneo para sesiones académicas y por no controlar el comienzo y la duración de estas. No obstante, todo quedó perdonado al escuchar las piezas de un programa que mostraba la “estela iberoamericana” de Falla –Juan José Castro, Juan Carlos Tolosa, José Manuel López López, Horacio Vaggione– rematado por Noches en los jardines de España, del genial compositor granadino, con la Orquesta Sinfónica de Córdoba y el pianista salmantino Alberto Rosado.

Fotos de Jesse A. Fernández

Huelva, con el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb), tiene una presencia de calidad en el CILE, en dos vertientes: la literaria vinculada a Juan Ramón Jiménez, y la fotográfica, a través de la exposición Errancia y fotografía. El mundo hispánico de Jesse A. Fernández. Se trata de una coproducción del Instituto Cervantes con el OCIb, formada por retratos, principalmente de escritores y de los paisajes urbanos que recorrieron y enmarcaron sus creaciones, captados por la cámara sensible del fotógrafo cubano residente en París. Con el OCIb estuvo en la Casa Colón de Huelva y en el Real Alcázar de Sevilla, viajó a Italia y a Tánger, ofreciéndose ahora a la admiración de los asistentes al Congreso.

La muestra se exhibe en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, que tras varias ampliaciones y remodelaciones se ha convertido en el más importante de Córdoba. Su creación en el año 1914 coincide con la fecha en que veía la luz el primer Platero y yo, la otra presencia onubense en el CILE.

‘Platero y yo’ llega a las lenguas originarias

2019 ha sido declarado por la ONU Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Esta circunstancia, combinada con el CILE, la gran muestra trienal del idioma español, encajan a la perfección con el proyecto de traducir a lenguas americanas prehispánicas la obra del Nobel moguereño. En Argentina, como en otras naciones hispanoamericanas, Platero y yo es conocido desde la escuela primaria, prácticamente por todo el mundo. Hemos podido comprobarlo cuando lo sacamos a la conversación en los más diversos ambientes. La edición bilingüe quechua-español, publicada en 2015, partió de una idea ofrecida al OCIb por el médico boliviano con residencia en Huelva Alfonso Bilbao. Lo que podría haberse frustrado por las grandes dificultades surgidas en su inicio, se convirtió en realidad, gracias al interés de un buen número de personas y entidades, señaladamente los Herederos de Zenobia y Juan Ramón, la Diputación de Huelva, la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Morera Vallejo. La Fundación Caja Rural del Sur, como entidad editora, coordinó los esfuerzos de todos para convertir en proyecto acabado lo que parecía un sueño.

En el CILE se ha presentado, con una expectación máxima, un proyecto de continuidad con las ediciones bilingües al guaraní de Paraguay y Argentina, el náhuatl de México y el aimara de Perú. Se han hecho sendas presentaciones en las jornadas precongreso, organizadas por la municipalidad de Villa Carlos Paz y el Diario de Carlos Paz, y en el Festival de la Palabra, que forma parte integrante del CILE. Las presentaciones han sido realizadas por Jaime de Vicente, en nombre de la recientemente constituida Asociación Cultural iberoamericana, y por los traductores al guaraní, Lino Trinidad Sanabria, vicepresidente de la Academia Paraguaya del Guaraní, y Alcira Aranda. En ellas se ha recordado también el viaje en loor de multitudes de Juan Ramón y Zenobia a Argentina en el año 1948, con la valiosa información proporcionada por la Fundación Zenobia -Juan Ramón.

Las jornadas de Villa Carlos Paz han dado oportunidad a la delegación de Huelva de retomar el contacto con los protagonistas del homenaje que rindió el OCIb 2018 al folclore argentino: Yamila Cafrune, hija de Jorge Cafrune; Pedro Solans, director de las jornadas y autor del El último libro de Facundo Cabral, al que acompañó la guitarra de Alberto Muñoz; y Roberto Kolla Chavero, que mantiene el legado musical y espiritual de su padre Atahualpa Yupanqui, Don Ata, poeta y cantor inigualable, a quien se dedica el Congreso. También estuvo presente en las jornadas, llegado de Granada, el poeta Chema Coteruelo, con la presentación de un excelente poemario, La nieve y las campanas, editado por el Diario de Carlos Paz, y con la evocación de Pepín Bello, el “arquitecto” aglutinador de la Generación del 27.

Desde Carlos Paz, los invitados al precongreso realizaron una escapada de gran interés a Cosquín “Capital Nacional del Folclore”, donde se celebra el más importante festival folclórico de América Latina. El intendente de la localidad Gabriel Musso acompañó a los visitantes y ofreció una muestra de las danzas típicas de la región.

Tras las dos presentaciones en el marco del CILE, Pedro Solans, organizador infatigable, que ha acogido con entusiasmo el proyecto de los Plateros indígenas, ha preparado nuevas presentaciones del proyecto en Cerro Colorado, Mendoza y, al otro lado de los Andes, Santiago de Chile. El espíritu de Juan Ramón sigue viajando por estas latitudes.