Hazte con 'Axiom Verge' gratis en Epic Games Store

Tras ofrecer juegos como What Remains of Edith Finch, y más recientemente el pack de minijuegos The Jackbox Party Pack, Epic Games Store vuelve a la carga con un nuevo juego gratuito por tiempo limitado.

En esta ocasión, y hasta el próximo 21 de febrero de 2019 a las 17:59, la tienda digital regalará para siempre el aclamado metroidvania espacial Axiom Verge (PC) de Thomas Happ Games, inspirado en la popular franquicia Metroid de Nintendo.

Lanzado en 2015, Axiom Verge presenta la historia de un científico fracasado que muere en un accidente y despierta en un misterioso mundo alienígena. Los jugadores tienen que explorar y desvelar el misterio de un surrealista mundo alienígena destruyendo extraterrestres y creando fallos en el entorno de este intenso juego retro de acción/aventura y desplazamiento lateral.

También se ha dado a conocer que, tras este título, entre el 21 de febrero y el 7 de marzo Epic Games obsequiará la aventura gráfica Thimbleweed Park (PC y Mac), obra de los creadores de Monkey Island y Maniac Mansion.