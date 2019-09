'Google Play Pass', el servicio por suscripción para juegos y apps de Play Store

El contraataque de Google a servicios como Apple Arcade y Xbox Game Pass no ha tardado. La compañía de Mountain View ha anunciado Google Play Pass, un servicio por suscripción para aplicaciones y juegos de la Play Store de Android.

Al mismo estilo que Apple Arcade, Google Play Pass ofrece acceso a una selección de más de 350 juegos y aplicaciones de Android sin publicidad ni contenidos descargables de pago, a cambio de una pequeña suscripción mensual.

Este servicio formará parte de una nueva pestaña de la Play Store que comenzará a aparecer en los dispositivos que tengan Android 4.4 o superior y la versión 16.6.25 de Play Store a medida que el servicio se lance en todo el mundo, ya que por lo pronto solo arrancará en Estados Unidos (y sin fecha para otros países).

Algunas incorporaciones confirmadas hasta el momento son los juegos Thimbleweed Park, Evoland, Limbo, Monument Valley 2, This is the Police, Lumino City, Shadow Fight 2 Special Edition, Bridge Constructor Portal, Reigns: Game of Thrones, Old Man’s Journey, Mini Metro y Star Wars: Knights of the Old Republic; así como la aplicación meteorológica AccuWeather: Daily Forecast & Live Weather Reports.

La suscripción tiene un precio de 4,99 dólares mensuales (4,99€ al cambio), aunque durante para el primer año de suscripción se reducirá hasta los 1,99 dólares al mes para atraer al máximo número de usuarios posibles.

Adicionalmente, y como sucede en el servicio homólogo de Apple, la suscripción puede ser compartida con otros 5 miembros del mismo grupo familiar, de manera que con una misma suscripción se pueden beneficiar hasta seis personas.