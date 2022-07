God of War Ragnarök anuncia fecha y ediciones de lanzamiento

Kratos y Atreus ya tienen fecha para su próxima aventura: God of War Ragnarök se lanzará el 9 de noviembre en exclusiva para PlayStation 4 y PlayStation 5.

God of War Ragnarök es la segunda parte de la saga nórdica de God of War. Poniendo el broche final a la historia de Kratos y Atreus, padre e hijo deberán viajar a cada uno de los nueve reinos con el fin de prepararse para la profetizada batalla que supondrá el fin del mundo: el Ragnarök.

Al tiempo que las fuerzas de Asgard se preparan para la guerra, los jugadores tendrán que buscar respuestas en los nueve reinos, explorar paisajes mitológicos increíbles, reunir aliados y enfrentarse a imponentes enemigos con aspecto de monstruos y dioses nórdicos.

Preparando el lanzamiento, y junto a la fecha, Sony y Santa Monica Studio han revelado también las diferentes ediciones de God of War Ragnarök. Sus reservas comenzarán a partir del próximo 15 de julio.

Edición estándar de God of War Ragnarök

Es la edición más básica del juego. Está disponible tanto en formato físico como digital, para PlayStation 4 o PlayStation 5. Actualizar el juego de PS4 a la versión mejorada de PS5 tendrá un precio de 10€.

Edición Digital Deluxe de God of War Ragnarök

Juego completo de God of War Ragnarök para las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Armadura de Kratos del Valle Oscuro .

Vestimenta de Atreus del Valle Oscuro (objeto cosmético).

Empuñaduras de espadas del Valle Oscuro para las Espadas del Caos.

Empuñadura de hacha del Valle Oscuro para el hacha Leviatán.

Banda sonora digital oficial de God of War Ragnarök

Minilibro de arte digital de Dark Horse

Conjunto de avatares

Tema para PlayStation 4

Edición Coleccionista de God of War Ragnarök

Contenidos digitales de la Edición Digital Deluxe .

Código impreso para el juego completo de God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Caja Steelbook (sin disco del juego) con diseños del oso y el lobo.

Figuras de 5 cm de los gemelos Vanir . Del mismo estilo que los juguetes de madera de los hermanos huldra de Atreus, de la Edición Coleccionista de God of War (2018), esta edición coleccionista completa el contenido con unas figuras de los gemelos Vanir.

Juego de dados de los enanos . Esta edición viene con un juego de dados con acabado de madera en una bolsa que luce por fuera un símbolo de Yggdrasil.

Réplica de Mjölnir de 40,6 cm. Réplica muy detallada del arma característica de Thor en God of War Ragnarök.

Edición Jötnar de God of War Ragnarök

Contenidos digitales de la Edición Digital Deluxe .

Código impreso para el juego completo de God of War Ragnarök en las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5.

Disco de vinilo de 7 pulgadas con música de Bear McCreary. Incluye dos temas del compositor Bear McCreary.

El juego de pines de halcón, oso y lobo . Representan a Faye, Kratos y Atreus respectivamente, nuestra familia de héroes.

El anillo legendario de Draupnir. En la mitología nórdica, el anillo legendario de Draupnir se guarda en una bolsa de tela roja.

Juego de dados de Brok. Este juego de dados viene con un acabado metálico plateado y adornos azules. La bolsa de los dados luce la marca de los hermanos huldra.

Mapa de tela de Yggdrasil. Este mapa de tela muestra cada uno de los Nueve Reinos en las ramas y las raíces de Yggdrasil.

Una caja Steelbook (sin disco de juego)

Figuras de los gemelos Vanir de 5 cm

Réplica de Mjölnir de 40,6 cm

My Hero Ultra Rumble, el battle royale de My Hero Academia

Bandai Namco y el estudio BYKING han anunciado My Hero Ultra Rumble, un battle royale multijugador online gratuito basado en el famoso manganime My Hero Academia. Llegará a PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

En este nuevo juego del género battle royale, popularizo por juegos como Fortnite y PUBG: Battlegrounds, los jugadores se unirán a uno de los ocho equipos de tres jugadores disponibles, tanto de héroes como de villanos, y competirán en extensos mapas por toda la ciudad.

Cada personaje tendrá sus propios dones para atacar a los enemigos y cooperar con su equipo para sobrevivir al combate. Así mismo, los jugadores podrán ayudar a su equipo rescatando o intimidando a los civiles que se encuentren en el campo de batalla, ya que así podrán conseguir poderosos objetos.

“El mundo de My Hero es muy colorido, con variopintos héroes y villanos, así como con sus dones únicos, por lo que se convierte en el entorno perfecto para ofrecer un divertido y alocado battle royale gratuito que sea fiel a las virtudes de la serie y a los temas que se tratan en ella.“, ha comentado Aoba Miyazaki, productora de Bandai Namco.

Acortando la espera hasta su lanzamiento, My Hero Ultra Rumble celebrará en mes de agosto una primera beta cerrada para PlayStation 4. Los jugadores interesados ya pueden apuntarse en la web oficial del juego. Esta beta se celebrará en dos fases:

Fase 1: comenzará el 17 de agosto a las 7 p. m. PT (18 de agosto a las 4 a. m. en horario peninsular) y terminará el 18 de agosto a las 3 a. m. PT (18 de agosto a las 12 p. m. en horario peninsular).

Fase 2: comenzará el 18 de agosto a las 7 p. m. PT (19 de agosto a las 4 a. m. en horario peninsular) y terminará el 21 de agosto a las 3 a. m. PT (21 de agosto a las 12 p. m. en horario peninsular).

“Estamos deseando compartir nuestra visión de este duelo por equipos entre héroes y villanos gracias a la primera beta cerrada del juego. Esperamos poder colaborar con la comunidad para conseguir que MY HERO ULTRA RUMBLE sea un fascinante battle royale tanto para los aficionados como para los jugadores habituales de títulos multijugador online“, añadió Miyazaki.