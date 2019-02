Estos son los ‘Games with Gold’ de Xbox para febrero de 2019

Xbox España ha revelado los cuatro títulos Games with Gold de febrero de 2019, que los jugadores de Xbox One y Xbox 360 con suscripción al servicio Xbox Live Gold podrán añadir a su biblioteca de manera permanente en las fechas indicadas a continuación.

De estos cuatro juegos gratuitos, dos son de Xbox One, uno de Xbox 360 y otro de la Xbox original, aunque estos dos últimos son retrocompatibles con Xbox One, por lo que también pueden jugarse en los distintos modelos de la consola todo-en-uno de Microsoft.

Los Juegos con Gold de febrero de 2019 y las fechas en las que se pueden descargar son:

Bloodstained: Curse of the Moon (Xbox One). Del 1 al 28 de febrero. Tiene un valor de 8,99€.

Assassin's Creed Rogue (Xbox 360). Del 1 al 15 de febrero. Tiene un valor de 14,99€.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (Xbox original). Del 16 al 28 de febrero. Tiene un valor de 8,99€.

Super Bomberman R (Xbox One). Del 16 de febrero al 15 de marzo de 2019. Tiene un valor de 34,99€.