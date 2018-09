El Festival de Cine Francés se asienta como escaparate en Málaga

El Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa, celebrará su nueva edición del 24 de octubre al 2 de noviembre en su atalaya del cine Albéniz consolidado ya como uno de los certámenes cinematográficos más veteranos de la provincia: será la convocatoria número 24 de una propuesta que, más allá de su premisa de Festival de Cine Francés, defiende su posición de escaparate de cine en Francés (a imagen y semejanza de su homólogo Festival de Cine en Español), por cuanto amplia y subraya su reserva internacional francófona con títulos de diversas nacionalidades. De entrada, el ciclo contará en su programación con películas como Makala, el documental de Emmanuel Gras premiado en festivales como el de Cannes; y Chien de garde, la cinta que representará a Canadá en los Oscars de Hollywood.

Emmanuel Gras firma Makala, una historia que sumerge al espectador en el corazón del Congo de la mano de un protagonista "con una voluntad de hierro en la lucha por sus sueños", según la promoción del filme. En un registro completamente distinto se presenta Chien de garde, el relato de JP, el protagonista de una serie de relaciones familiares tóxicas con las que tendrá que lidiar y mantener el equilibrio. La joven directora Sophie Dupuis triunfó en el Festival de Quebec con este filme gracias a una puesta en escena al servicio de los personajes.

El certamen proyectará una veintena de títulos, todos en versión original subtitulada en español, de los que siete llegarán a modo de preestrenos en España después de haber disfrutado de una buena aceptación en la taquilla del el país vecino, mientras que la Selección Oficial Francófona incluirá otras siete películas. Entre los preestrenos cabe destacar el poder de la comedia, con éxitos como Ma Reum, con el bullying de fondo; y Voyez comme on danse, de enredos familiares. También se presentarán Lola et ses frères, una historia cercana sobre los lazos que unen a tres hermanos; Tout le monde debout, clásica comedia romántica de enredos; o Co-exister, con una banda musical interreligiosa como motor de las risas, que forman el grueso de lo más novedoso en una de las industrias cinematográficas más potentes y en forma del mundo. El actor Jean Paul Rouve, protagonista de dos de las cintas que se presentan en el festival (Voyez comme on danse y Lola et ses Frères), será uno de los invitados de esta edición del certamen, así como el director de Ma Reum, Frédéric Quiring, y la actriz Audrey Lamy, protagonista del filme.

Entre las francófonas, Charlotte a du fun, la historia que explora el descubrimiento de la sexualidad en la adolescencia femenina, abrirá la cita el 22 de octubre, y le seguirán otros títulos de gran interés como la citada Chien de Garde, de tono épico y bélico, y Luna, un filme que explora el poder de los grupos en edad adolescente. Vent du nord aborda la problemática de la globalización económica, mientras que Primaire está orientada al universo de la educación infantil (un ámbito muy del gusto del mejor cine en lengua francesa). Todas estas películas, según la organización del festiva, cuentan con una "potencia narrativa brillante y arrojan nuevas perspectivas sobre temas universales, en especial en el ámbito social, en el que destacan un buen número de autores francoparlantes". La sección de documentales celebrará sus proyecciones en La Térmica y el Centre Pompidou a modo de diversificación de una cita creciente.