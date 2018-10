El Fandi embarca para la pinzoniana

Palos afronta el próximo sábado 13 de octubre su novena pinzoniana. Por el tradicional festejo han pasado más de una veintena de toreros. Uno de ellos, El Fandi, forma parte de este cartel que también anuncia la novedad de Antonio Ferrera, un torero en momento dulce dentro de su carrera y que, aun contando con la ocasión que tuvo de debutar en la feria capitalina de Colombinas, lo cierto es que no se ha prodigado en demasía por estas tierras onubenses cercanas al mar.

Prácticamente esta fecha de octubre viene a suponer el cierre de temporada en la provincia al compás de lo que depara también el panorama nacional con El Pilar en Zaragoza y San Lucas en Jaén como broches precisos.

No es un festejo habitual este de Palos de la Frontera. La puesta en escena con los protagonistas luciendo atuendo marinero hace que los preparativos de los toreros hacia el mismo no sean ese habitual gesto del mozoespá descolgando del ropero un terno más en la temporada. No, aquí los protagonistas han de pasar por las manos de Mauri, la mujer encargada de confeccionar los trajes que han de lucir después en el paseíllo los tres toreros anunciados. Y en esa tesitura anduvo David Fandila El Fandicon motivo de la prueba hace apenas dos días.

No tuvo inconveniente el granadino en dejarse fotografiar en esa tesitura y aportar así al festejo del próximo sábado otro deje de proximidad. Aunque la plaza y los éxitos en ella no le son ajenos al segundo espada del escalafón actual, ya que es uno de los diestros que más veces ha actuado en el coso palermo en plena comunión con el tendido.

"No hay festejos diferentes. Solo pienso en el día que estoy y en mi compromiso con el público. Me gusta disfrutar poco a poco de la temporada y no se hace anodina".

Tras Roca Rey, el diestro granadino es quien más festejos ha toreado en esta temporada. Son 46 tardes las que le avalan antes de este paseíllo del próximo sábado a la seis de la tarde. Fandi siempre dentro de esa regularidad "que hace que Fandi sea Fandi. Tengo un sello propio, entiendo que una corrida de toros es un espectáculo que debe hacer volver al espectador y por eso dentro de mis parámetros lógicos sé que tengo que buscarles las cosquillas a muchos toros que a mis compañeros no les valen. Por eso mis números están ahí cada temporada".

Sus dos primeras intervenciones en la plaza palerma coincidieron con sendas fechas abrileñas. Ahora llega la ocasión de vestirse con ese apresto marinero que da el traje.

"Es una ocasión que te dan ilusión por estar en ella. Creo que en un tipo de festejos tan especiales como son este, la Goyesca de Ronda y alguna otra más de este tipo son una motivación para el torero. Me he probado el traje y la verdad es que es bonito y muy cómodo. Respecto al cartel tengo que decir que no he toreado nada del hierro titular, pero Toño Matilla me ha hablado muy bien de él; le gusta. Respecto a mis compañeros, me agrada torear junto a Ferrera. Es un buen compañero y un torero con mucho poso, y de David de Miranda valoro mucho su constancia por estar de nuevo aquí y la determinación que tiene por buscar su espacio como torero para que su trabajo le deje encontrar la oportunidad de subir peldaños importantes en esta profesión. Deseo que el espectador apueste por estar este día en el tendido ".