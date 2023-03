Andrés Romero y Sebastián Fernández cuajan lo mejor de una gran tarde de toros en Villalba

Si usted se ha entretenido en leer la antesala de estas líneas y se ha empapado la ficha técnica del festejo quizás pueda imaginarse que la presidencia de ayer tarde ha sido más espléndida que la famosa Tómbola del Obispo. Más ese chorreo de orejas y rabos amen de pañuelos azules sobre la balconada presidencial no ha sido un pasaje de locura transitoria sino algo que se acerca mucho a la realidad brillante de una tarde en la que seis rejoneadores han puesto sobre la taquilla un ‘no hay billetes’ muy rotundo; también sobre el albero seis apasionantes cuadras de caballos y mucho, mucho rejoneo de una calidez y belleza incuestionables.Con todo ello, las faenas de Andrés Romero y Sebastián Fernández son la parte más destacada del festejo y en ellas se justifican los triunfos más legítimos y rotundos de una apasionante tarde de rejoneo que más adelante les cuento en cuanto a rejoneadores. Es porque me voy a parar primero en esas dos cuadrillas de hombres portugueses que vinieron vestidos de forcados desde Arronches y Coimbras a llenar de vergüenza torera con severa competencia sobre el ruedo toda esa nobleza y profesionalidad que le deja emoción sincera a la tarde de toros. Vayan ellos por delante porque esas seis pegas se cargaron de una indudable torería y pundonor frente a una corrida con presencia del hierro de Albaserrada, que además salió extraordinaria y con mucha pujanza y poder.Hay que tener un par de melones para irse a cuerpo limpio y dejarte zarandear de punta a cabo de la plaza hasta que llega el resto de la infantería en auxilio y paran al toro. Más mérito aun volver a la cara del toro con los melones partíos y sabiendo como arrea el de negro, que momentos antes se ha asomado sin esfuerzo desde el ruedo a ver que hay por el callejón.Las crónicas siempre pasan demasiado rápido por encima del honor torero de estos forcados portugueses y hoy no va a ser el caso porque parte de que esas tres horas y media de rejoneo no se hayan hecho tediosas es, en parte, mérito suyo. El resto de ese brillo lo ponen seis rejoneadores dispares en sus tauromaquias pero muy sinceros profesionalmente a la hora de montarse a caballo y corresponder a esa pasión con la que la gente se arrebujó en el tendido de la portátil para verlos.Y en ese brillo de casi todos los actuantes Romero y Sebastián Fernández dejan dos grandes actuaciones frente a sendos toros importantes y exigentes.El excelente momento torero de Andrés Romero se terminó viendo cuando a lomos de Fuente Rey y Farrugia le cuajó con temple y temperamento una faena llena de verdad en las suertes y de acierto a la hora de plantar arriba palos y dejarle todas las ventajas al de Albaserrada para salir indemne y con gallardía de sendos quiebros a lomos de Farrugia, otro de esos caballos vitales con los que Andrés regala muchas emociones al tendido. La faena se culminó con un soberbio rejonazo de poder a poder.La otra sorpresa bonita de la tarde la aporta el granadino Sebastián Fernández frente a otro excelente Albaserrada. Elegancia para salirse de las suertes, verdad para encararlas y acierto en la ejecución de ese recibo garrocha en mano que tuvo enjundia. Arriesgado en terrenos del toro y con mucha verdad y variedad sellada con un fulminante rejón de muerte.Andy resolvió bien frente al encastado Albaserrada que abrió plaza al que templó en todo momento en esa bonanza que tuvo el toro. Oficio y ganas en el de Cartagena muy compenetrado con su bella cuadra de caballos.Muy suelto y resolutivo el joven Miguel Moura. Es valiente, tiene corazón y valor y aunque faltó colocación a sus hierros deja sin duda un grato recuerdo a la tarde.Faena de mucha pureza y estética por parte de Joao Moura templando muchísimo frente al cuarto al que pudo por el buen oficio del portugués en día donde se homenajeaba a su padre.Moura Caetano se llevó el ejemplar más reservón del festejo. Clásico en sus formas le costo conectar con el tendido a pesar de una tenaz voluntad por agradar.