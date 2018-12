El Episodio 2 ‘Rules’ de Life is Strange 2 llegará el 24 de enero

La historia de Life is Strange 2 continuará el próximo 24 de enero, cuando DONTNOD Entertainment y Square Enix publiquen su Episodio 2 ‘Rules’ en PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Tras ser testigos del incidente de Seattle, Sean y Daniel Díaz proseguirán su viaje, escapando de la policía y haciendo frente al frío del invierno. Debido a que la salud de Daniel empeora cada vez más, los hermanos decidirán buscar refugio en casa de sus abuelos.

Su estancia allí les llevará a conocer a Chris Eriksen, el protagonista de la precuela gratuita The Awesome Adventures of Captain Spirit, que cree tener unos poderes parecidos a los de Daniel. Ambos forjarán una bonita amistad mientras Sean recuerda a Daniel que no debe mostrar su poder en público o hablar de él.

“Life is Strange 2 empezó con fuerza, pero lo mejor está por llegar. El Episodio 2 será un momento importante para la temporada. En las anteriores temporadas hubo un momento especial que cautivó a los fans de todo el mundo, y creemos que este podría ser ‘ese momento’ para Life is Strange 2″, afirmó Jon Brooke, codirector del estudio en Square Enix External Studios.