Emotivo homenaje póstumo en Nerva a Antonio Perejil en el Centro Cultural

El homenaje póstumo que todo hombre quisiera recibir. Este es el que ha recibido el malogrado Antonio Perejil Delay en el Centro Cultural de Nerva, su tierra natal, en presencia de Jacoba, su mujer, y su hija, Bárbara, acompañadas por un salón de actos repleto de amigos, compañeros, conocidos, representantes de instituciones públicas, asociaciones culturales, cantautores, y una veintena de poetas del colectivo Poetas de Huelva por la Paz, encabezados por Ramón Llanes, que con versos propios y otros prestados del poeta-minero, y el acompañamiento musical de Martínez de Nerva a la guitarra, fueron desgranando sentimientos de afecto, cariño, respeto y admiración en un recital cargado de emoción.

En el acto presidido por Francisco José Vázquez y conducido de forma magistral por la periodista de Nerva, Carmen Alcázar, amigos, vecinos y conocidos, compañeros de batallas en la vida y en otras artes, fueron pasando por el atril para poner en valor sus muchas facetas y rendirle el más sentido de los homenajes que puedan tributarse. Precisamente, fue en la más que centenaria Sociedad del Centro Cultural donde presentó su último libro, el exitoso ‘Recuerdos de mi infancia en Nerva’.

A la cita no faltaron amigos de la infancia y compañeros de trabajo, como José Antonio Perea y Francisco Vázquez Gago; representantes políticos de localidades en las que compartió más que lazos de amistad, como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, el de la Granada de Riotinto, José Justo Martín, en cuya aldea de La Alfilla descansan los restos de Antonio, o el concejal de Gerena, Manuel Illacucci; presidentes de asociaciones con las que editó varios libros, como Luis Pérez y Pepe Suárez, de Amigos del Ferrocarril Cuenca Minera de Rio Tinto y Minas de Herrerías, respectivamente; colaboradores de la revista cultural Nervae, como Juan Francisco Román, a quien tantas historias confió para su publicación; fotógrafos con los que colaboró, como su amigo Manuel Aragón; cantautores con los que compartió afición, como José Antonio Carballo y Nicolás Capelo; periodistas confidentes, como Juan Carlos León; y poetas, muchos poetas con los que compartió su amor por los versos y su recitar portentoso.

Para Alcázar, “Antonio Perejil era un nervense minero, siempre minero, enamorado de esta tierra y de su gente hasta la médula, como bien demostraba siempre aquí y donde se hallara. Comprometido con esta tierra, plasmó su amor a ella como mejor sabía: investigando y escribiendo sobre nuestra historia, con sus versos sencillos a lo que somos, a nuestro río Tinto como con el que hemos comenzado esta presentación, a la Nerva de sus amores, desde su infancia hasta hoy, o fotografiando los paisajes mineros o cualquiera de los bellos rincones a los retornaba cuando podía con su familia”.

Según comenta la periodista encargada de conducir el acto, “Antonio estuvo escribiendo poesía hasta el fin de sus días. Versos que emergían de su propia sencillez, de la realidad más mundana que le rodeaba; versos que cantaban a lo cotidiano, que reivindicaban sus ansias de libertad, de igualdad social, de su paz; poemas sinceros que escondían sus sentires más profundos tras ese caparazón que él mismo había forjado en hierro como hombre grande y fuerte que era”.

“¡Un hombre sí muere; un poeta, no!”, exclamó Ramón Llanes en un momento del acto en homenaje a Antonio. Y precisamente, con dos estrofas de uno de sus poemas inéditos, “Aunque me veáis sin hojas”, concluyó el acto para proclamar que Antonio sigue vivo: “Tened presente, amigos míos, que aunque al árbol de mi pecho se le hayan caído muchas hojas y esté aparentemente muerto…yo me elevaré entre las ramas secas, buscando la raíz de aquellos besos que me disteis cuando tenía quince años y el amor era infinito, como el cielo; Aunque me veáis desnudo y sin ninguna hoja en las ramas de mi pecho, nunca penséis, amigos míos, que mi corazón ha muerto: está esperando que abril llegue con su flor de almendro”.