Edu Segura: “La música es como una droga que no puedes abandonar”

Eiden está de regreso y lo hace con fuerza. Tres años después de la publicación de su segundo disco, ‘Fénix’, la banda onubense lanza ahora el single ‘Sin control’. Un giro de tuerca más en la progresión de un grupo que, tras sufrir el pasado año la salida traumática de dos de sus componentes y padecer, como todos, los avatares de la pandemia, ha sabido recomponerse para ofrecer una propuesta cimentada en un sonido ya característico pero con el aire fresco que han aportado sus nuevos miembros, Manu Fernández (guitarra) y Héctor Núñez (batería), que se han sumado a Nono Béjar (bajo) y Edu Segura (voz y guitarra), alma mater del proyecto.

‘Sin control’ recrea la raíz más melódica y personal de Eiden, dejando entrever influencias

de metal y rock progresivo, dentro de un cambiante encefalograma rítmico. Desde un concepto retrofuturista y con apoyo visual de un vídeo-lyric, el single representa el equilibrio entre la era analógica y la digital.

Pregunta: Después de todo lo que le ha ocurrido a la banda en el último año, parece increíble publicar un single con un resultado tan convincente.

Edu Segura: Ha sido un año muy complicado que me ha hecho plantearme muchas veces si merece la pena seguir. Ha habido muchas circunstancias negativas. La salida de los dos compañeros fue traumática, porque de repente nos vimos Nono y yo solos sin saber qué podía pasar. A ello se le suma la pandemia, la dificultad para ensayar por los cierres perimetrales… Todo eso te va minando, te produce una apatía que te contamina y cuesta mucho ponerte a componer. Pero la música es como una droga y si es lo que te apasiona no la puedes dejar. Sacar este trabajo ha sido un soplo de aire fresco y creo que ha salido algo muy interesante.

P: ‘Sin control’ parece la confirmación de que el grupo ha conseguido consolidar su sonido propio.

ES: Era un sonido que estábamos buscando y que logramos sacar de la mano del productor Iker Piedrafita en el disco ‘Fénix’. Teníamos muy claro que debíamos seguir esa línea, aunque en esta ocasión hemos producido el single nosotros mismos. Partimos de unas demos que hice en mi estudio y a partir de ahí todos hemos aportado en la creación del tema. Estamos muy contentos del resultado.

P: ¿Este single es el adelanto de un futuro disco?

ES: Llevábamos tres años sin publicar y ya había ganas, pero no nos planteamos ni un disco ni un EP, que los veo como algo más conceptual. Ahora queremos centrar nuestros esfuerzos en un tema, e iremos sacando singles poco a poco. Nos condiciona también el dinero, que es necesario para producir las canciones y los vídeos, pero en este caso nos hemos forzado a hacerlo para participar en el concurso ‘Ven al Parque’ del Ayuntamiento de Huelva.

P: ¿Cómo estáis percibiendo la respuesta del público?

ES: El feedback está siendo muy bueno. La verdad es que nos llegan comentarios muy positivos. Es difícil hacer promoción sin dinero y vamos haciendo lo que podemos, pero estamos muy contentos con la acogida que le ha dado la gente al single.

P: ¿Qué han aportado a la banda las nuevas incorporaciones?

ES: Es curioso que nos hemos juntado cuatro generaciones musicales diferentes. En el caso de Héctor, tengo que decir que fue una gran sorpresa. Solo tiene 15 años y nos sorprendió muchísimo la facilidad con la que se adaptó a las baterías de los temas de la banda, que no son precisamente fáciles. Además, ha sido capaz de darles un toque personal y aporta mucha ilusión y ganas, y eso nos recarga de energía a los que somos más veteranos. En cuanto a Manu, es una persona con muchísimas ideas y ha conseguido hacer el tema suyo desde el principio. Ha habido un gran entendimiento a pesar de las diferencias de edad.

P: ¿Habrá conciertos de Eiden próximamente?

ES: Ojalá. Aún no sabemos cuándo vamos a tocar debido a las circunstancias actuales, pero estamos deseando. Ahora hay que empezar a trabajar precisamente en forjar el directo, ya que nunca hemos tocado los cuatro juntos en un escenario, pero esperemos que pronto salgan fechas.

P: Además de sacar el single en formato digital, habéis apostado también por una edición muy limitada en cassette. ¿Cómo ha surgido esa idea?

ES: Es un poco locura, pero vimos que otras bandas lo habían hecho y nos pareció muy curioso, por lo obsoleto del formato. Ahora parece que vuelve lo retro y, teniendo en cuenta que los sintetizadores que le hemos metido al tema también están basados en los años 80, nos echamos adelante. Además, para rizar más el rizo, en la cara A meteremos ‘Sin control’ y un tema inédito del primer disco, y en la cara B, para redondear la locura, un juego de Spectrum.

P: ¿Cómo ves la escena musical en Huelva? ¿Estamos en un buen momento?

ES: Yo creo que la escena siempre ha estado viva en Huelva. El problema es que no se conoce ni se promociona lo suficiente. Estos años atrás hemos tenido la suerte de que en un bar como El Molly tocaban casi cada semana grupos con temas propios, lo que demuestra que hay mucha oferta de bandas que están apostando por la creación. Otro ejemplo es el gran número de participantes que se han inscrito en el concurso ‘Ven al Parque’, que me parece una iniciativa maravillosa y que ha sido todo un acierto recuperar por parte del Ayuntamiento. Hacía mucha falta algo así y creo que es un gran estímulo para los grupos y artistas locales.