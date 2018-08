La surcoreana 'Dad is pretty' gana el XI Festival Islantilla Cinefórum

La película surcoreana Dad is pretty, de los directores Park Soo-Min y Kim Seung-Hyeob, ha ganado el premio Luna de Islantilla, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna - Islantilla Cinefórum, que cerró su XI edición con una gala conducida por los actores Luichi Macías y Alejandro Albarracín. Dad is pretty narra la vida de una familia disfuncional, con el señor Kim, que sólo habla si se emborracha, como protagonista, y con un guión realizado por los propios directores en compañía de Cha Min-Ae, que es quien produce la película. Se trata de una comedia con Kim Myung-Guk como protagonista, con música de La Kyung-Jin, y con la crítica social como trasfondo de todo el guión.

El jurado estuvo compuesto por los actores Mario Pardo y Adelfa Calvo, los directores Remedios Malvárez y Julián Quintanilla y el realizador Jaime Vicent, que también, entre otros galardones, han concedido el Premio Luna de Islantilla al Mejor Cortometraje a la producción palestina Bonboné, de Rakan Mayasi.

La gala sirvió para clausurar el certamen cinematográfico de más duración en España

En lo que respecta al resto del palmarés, el premio a la Mejor Dirección para el kurdo Kae Bahar y el suizo Claudio Von Planta por No friends but the mountains; el de Mejor Actriz para la madrileña Nathalie Poza por Australia; el de Mejor Actor para el abulense Nacho Sánchez por Domesticado. También se otorgaron los premios al Mejor Guión, la palestina Rakan Mayasi por Bonboné, Mejor Música Original para el sevillano Pablo Cervantes por El prenauta; Mejor Fotografía para el brasileño Petrus Cariry por O barco, y , por último, el premio a la Mejor Dirección Artística ha sido para el barcelonés Sergio Graña por Conducta animal. El público asistente a la Sección Oficial a Concursoconcedió a través de su voto el Premio al Mejor Largometraje para No friends but the mountains, de Kae Bahar y Claudio Von Planta (Reino Unido),y al Mejor Cortometraje para For the good times, de Andrés Daniel Sáinz. El palmarés se ha completa con el Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza , que ha sido a parar al cortometraje Domesticado, del almeriense Juan Francisco Viruega, mientras que el ciclo especial Atlántica Visual Art concedió su propio premio entre los participantes dentro de este espacio de videocreación, que en esta ocasión recayó en La reina de la casa, de Isabel Pérez Pulgar.

La ceremonia sirvió para rendir homenaje a la actriz Verónica Forqué, quien recibió el Premio Luis Ciges de manos de los tenientes de alcalde de los ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe, Agustín Ponce y Jesús Toronjo, respectivamente, ya que ambos municipios onubenses organizan conjuntamente este Festival a través de la Mancomunidad de Islantilla. Amigos y compañeros de la actriz como Paco R. Baños, Antonio Panizza, Isabel Ordaz y Miguel Rellán, estos últimos a través de un mensaje de vídeo, participaron en el homenaje a la actriz, que por la mañana inauguraba su propia estrella en el Paseo de la Fama de Islantilla.

La galardonada se ha confesado "muy honrada por este premio: es un honor recibir un homenaje que lleva el nombre de un ser irrepetible, educado, cariñoso, absurdo... Luis Ciges, con quien tuve la suerte de trabajar, y era un ser único". Forqué ha destacado, además, que es la primera estrella con su nombre con la que cuenta, "ya que en Málaga tengo grabadas mis huellas, así que me hace especial ilusión y más aún que sea una estrella de mar, porque me parece un detalle precioso".

La entrega de ese reconocimiento ha sido uno de los momentos emocionantes de la gala, que ha tenido un especial recuerdo para el actor y cantante onubense Frank Romero, fallecido el pasado 16 de julio, y uno de los grandes defensores del festival de Islantilla, del que presentó su primera gala de clausura y era un colaborador habitual del mismo tanto a título personal como con la labor de su Escuela de Actores y Arte Dramático.

Tras la entrega de los galardones de la edición de este año se ha proyectado el cortometraje ganador según el criterio del público, For the good times, de Andrés Daniel Sáinz, que ha servido para cerrar este año un festival que se celebra durante los meses de julio y agosto y que supone la muestra de su estilo de más duración de las que se celebran en España.