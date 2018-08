Compás de luna llena

Quiso la luna mostrarse la noche del domingo en su máximo esplendor. Llena, presidió el cielo del flamenco para despedir a final de agosto y con todos los honores los dos intensos meses que el Concert Music Festival ha llenado de música y espectáculo no solo el coqueto poblado de Sancti Petri, sino también el verano musical de la provincia de Cádiz con un impresionante cartel de artistas.

El último foco del festival, con permiso del precioso satélite, dio luz al flamenco más joven y éste supo cómo iluminar la velada a base de talento. El que representan tres artistas andaluzas que mostraron en el escenario cada uno de los perfiles de este arte patrimonio de la humanidad. Rocío Márquez, Rosario La Tremendita y María Terremoto se sacaron partido y sentaron cátedra.

Por serrana, alegrías, copla o seguiriyas, la onubense Rocío Márquez fue la encargada de abrir la cita con ese requiebro cristalino que emana su voz y que la hizo merecedora hace ahora una década del triunfo en el Festival del Cante de las Minas de La Unión. Acompañada a la guitarra por Manuel Herrera, la cantaora dio una clase magistral de elegancia y sentimiento y fue calentando el ambiente de una noche variada en puntos de vista musicales y ecuanimidad en aplausos.

Media hora antes de tocar la medianoche el compás cambió de tercio radicalmente. Para quien no la haya disfrutado nunca en vivo, que no se espere una flor prendida en la peineta o escucharla sentada en una silla de enea. La trianera Rosario La Tremendita parecía literalmente venida de la luna. Con su media cabeza rapada y la otra mitad ondeando de rizos el viento, la artista desbarató cualquier tipo de ortodoxia para, sin haber inventado nada nuevo, dejar boquiabiertos a los que esperaban una propuesta previsible. Se encargó la sevillana de allanar el terreno con una pequeña presentación. "Os estaréis preguntando, ¿qué hace esta mujer aquí?". "Con esta cabeza, ese bajo… Cantando por tarantas, soleás, serranas y tangos. Con mi pinchaor y mi vasco -presentaba a sus músicos, Pablo Martín Jones a la batería y Pablo Martín Caminero al bajo-. A veces no en todos los ambientes te entienden. Vengo de una familia de artistas, soy cantaora de Triana y me encanta la tradición, no puedo vivir sin ella. Pero me he criado rodeada de instrumentos y libertad. Quiero transmitir toda mi sinceridad". A la guitarra española, bajo o sintetizadores, con voces pregrabadas y mucho genio en la garganta, el espectáculo de La Tremendita no deja indiferente. "¡Qué alegría de público, cómo se nota que estamos en la tierra!", confesaba tras exhibirse por tangos y antes de pelearse con la afinación de su guitarra. Le quitó el gusto y regaló a la audiencia Delirio degradante/Mi infierno es tu gloria, la canción que abre el álbum Delirium tremens, antes de despedirse con la luna plena de vigor y un "¡viva el arte!".

El cante de siempre, ahora sí con mantón y lunares, regresó en la voz de María Terremoto. La jerezana, acompañada de manera soberbia a la guitarra por Nono Jero, deslumbró por bulerías, tientos, alegrías "cantadas con todo el respeto a esta tierra" y fandangos. La voz de María Terremoto, potente, corpórea y sentimental, de llanto y miel, contrastaba con la dulzura en su hablar y relucía cuando a capela remataba los palos para entusiasmo de la audiencia. La cantaora hace honor a su nombre y su fuerza indómita fue la encargada de iluminar con fulgor selenita y mimbres dorados la última de las grandes noches de Sancti Petri, un lujo de propuesta que seguro se convertirá en una consistente realidad en los próximos años en este lugar privilegiado de Andalucía.