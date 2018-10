Claire Foy 'abdica' para interpretar a Lisbeth Salander en 'Millennium'

La actriz Claire Foy, ganadora de un Globo de Oro por su papel de reina de Inglaterra en The Crown, se transforma en la subversiva Lisbeth Salander en la nueva entrega de Millennium, que llega a España el 9 de noviembre y que adapta el cuarto libro de la saga, Lo que no te mata te hace más fuerte.

"No sé si más fuerte; yo diría que lo no te mata te hace más sabio", sugiere la actriz británica, que toma el relevo a Rooney Mara en la piel de la heroína creada por Stieg Larsson, una hacker justiciera e independiente, una inadaptada social que va a contracorriente pero con un claro sentido del bien y el mal.

A sus 34 años, Foy tuvo una vida antes de que la serie de Netflix la convirtiera en una celebridad. Antes de cumplir los 18 se enfrentó a problemas de salud -una artritis y un tumor benigno en un ojo- y ha trabajado en puestos tan alejados de la alfombra roja como cajera de supermercado, camarera o repartidora a domicilio.

Además de ser la nueva Lisbeth Salander en esta segunda adaptación hollywoodiense de la exitosa saga sueca, Foy ha interpretado este año a la mujer de Neil Armstromg/Ryan Gosling en First Man y a una perturbada mental en la última película de Steven Soderbergh.

"Mi plan después de The Crown era tomarme un descanso, pero he terminado trabajando más que nunca porque me empezaron a ofrecer papeles que no podía rechazar", confiesa. De Lisbeth destaca y envidia sus fuertes valores éticos.