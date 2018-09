'Campeones' es la apuesta de España para los Oscar

La película Campeones, dirigida por Javier Fesser, ha sido elegida por la Academia de Cine para representar a España en la próxima edición de los Oscar, en la categoría de mejor filme de habla no inglesa. Título nacional más taquillero del año, Campeones se impuso a las otras dos preseleccionadas: Handia, codirigida por Jon Garaño y Aitor Arregi y gran triunfadora en los Goya, y Todos lo saben, del iraní Asghar Farhadi pero con financiación española.

Estrenada el pasado abril, la película de Javier Fesser, aún en cartelera, ha sido vista por más de 3,2 millones de espectadores y acumula una recaudación de 18,6 millones de euros, lo que la sitúa como tercera en la clasificación anual del país sólo por detrás de las superproducciones estadounidenses Jurassic World: El reino caído y la última entrega de la franquicia Los Vengadores.

La película debe aún superar la criba de la que saldrán las cinco candidatas definitivas

Interpretada por un elenco mixto de actores profesionales, con Javier Gutiérrez a la cabeza, y un grupo de jóvenes discapacitados que son los protagonistas, Campeones cuenta la historia de superación de un entrenador de baloncesto que pierde su trabajo por conducir borracho y es castigado a entrenar a un equipo con discapacidad intelectual.

Tras conocer la noticia, Fesser, también director de El milagro de P. Tinto, Camino y la saga de Mortadelo y Filemón, opinó que la elección de su película demuestra que "no está reñido el cine de calidad con la emoción" y consideró que "es una gran noticia que la Academia se acerque al público". "Soñar es gratis -añadió el director-, y esa es una lección que nos han dado nuestros campeones. Para ellos, hace meses que ganamos el Oscar y el Nobel".

Según Fesser, más allá de sus valores cinematográficos o técnicos, la película, al hablar de "gente extraordinaria a la que le suceden cosas normales", tiene "algo que te hace verla desde dentro y olvidar que eres un espectador, colocarte al lado de esas personas, y eso es igual aquí o en Pernambuco o en Finlandia". "Esperamos estar a la altura de las circunstancias", añadió el madrileño.

Los Oscar se celebrarán el 24 de febrero de 2019, pero Campeones aún debe pasar una primera criba -que se llevará a cabo a finales de este año- entre las aspirantes de otros países. Entre sus contendientes ya conocidas están Shoplifters del japonés Hirokau Kore-eda, la turca The wild pear tree de Nuri Bilge Ceylan o Never look away, del alemán Florian Henckel.