'Blacksad: Under the Skin' retrasa su lanzamiento a noviembre

Microïds y Pendulo Studios han anunciado un retraso en el lanzamiento de Blacksad: Under the Skin, cuya nueva fecha de puesta a la venta pasa a ser el 5 de noviembre de 2019 para PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch.

Este aplazamiento en su salida al mercado, antes fijada para el 26 de septiembre, está destinado a que el equipo de desarrollo cuente con tiempo adicional para pulir el juego con el fin de ofrecer la mejor experiencia posible a todos los jugadores.

Ambientado en una reimaginada versión de la Nueva York de los años 50, Blacksad: Under the Skin se trata de la adaptación al videojuego del aclamado cómic noir protagonizado por el detective John Blacksad.

El juego contará con textos y voces en castellano, y en estos momentos ya está disponible para su reserva. Su edición física será distribuida en España por Meridiem Games, quien también lanzará una exclusiva Edición Coleccionista.