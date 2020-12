La Banda Municipal de Punta Umbría ofrece su concierto de Navidad el próximo sábado

La Banda Municipal de Música de Punta Umbría celebrará el próximo sábado su tradicional concierto de Navidad. El evento tendrá lugar a las 12:00 en el Teatro del Mar del municipio. Para asistir hay que aportar un kilo de comida.

“Será un concierto especial en este peculiar año de la pandemia”, según la concejala delegada de Escuela Municipal de Música, Melissa Fernández Ferrera, que ha destacado que los temas se han tenido que ensayar en grupos de no más de 18 músicos para respetar al máximo la distancia de seguridad.

“Es un orgullo que nuestro alumnado y profesorado de la Escuela tenga ese compromiso y esas ganas de volver al escenario”, ha asegurado Melissa Fernández. El concierto contará con todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias y será obligatorio el uso de mascarilla.

La dirección correrá a cargo de Francisco Andrés de la Poza Curiel. La Banda de Música ofrecerá un programa compuesto por los siguientes temas: Marcha Florentina (Julius Fucik), Utopía (Jacob de Hann), Metti, una sera cena y Once Upon a Time in America (Ennio Morricone), The Polar Express (Alan Silvestri) y los villancicos populares Ya viene la Vieja y Ande, Ande, Ande la Marimorena.