Asia Argento, líder de '#MeToo', acusada de abusos sexuales

La actriz Asia Argento es una de las principales voces del movimiento #MeToo, surgido a raíz del escándalo protagonizado por el antaño todopoderoso productor Harvey Weinstein para denunciar los casos de acoso sexual en la industria del cine. Y ahora es también, ella misma, sospechosa de haber abusado sexualmente, en este caso, de un joven actor cuando éste era menor de edad.

Según publicó ayer The New York Times, la intérprete italiana llegó a un acuerdo económico con el joven a cambio de que éste guardara silencio y no presentara una denuncia. Dicho periódico recibió documentos de un despacho de abogados en un correo electrónico encriptado cuya autenticidad fue confirmada por "personas cercanas al caso". Ni Argento ni la presunta víctima, Jimmy Bennett, quisieron comentar la noticia.

De acuerdo con la publicación, Argento mantuvo relaciones sexuales con Bennett en una habitación de hotel en 2013, cuando él tenía 17 años -en California la edad de consentimiento para las relaciones sexuales es 18 años- y ella 37. Ambos se conocían desde hacía tiempo porque el joven, de niño, en 2004, había trabajado en una película de Argento, que también es directora. Fue entonces cuando surgió entre los dos una "relación madre-hijo", según el diario neoyorquino. Este mismo año, Argento aceptó pagar a Bennett 380.000 dólares, con un pago inicial de 200.000 en abril, dentro de un acuerdo extrajudicial que no incluye una cláusula de confidencialidad, asegura el periódico.

Argento, de 42 años, fue una de las primeras actrices que denunció a Harvey Weinstein el año pasado, dando inicio a #MeToo, que no tardó en desbordar los límites de la industria del entretenimiento para convertirse en uno de los movimientos más visibles del feminismo actual. El pasado mes de mayo, durante el Festival de Cannes, enmudeció a la prensa y a sus compañeros del mundo del cine al denunciar públicamente al productor: "Él me violó aquí cuando yo tenía 21 años", dijo.

Según asegura The New York Times, Bennett se decidió a emprender acciones legales contra Argento, pese al acuerdo inicialmente alcanzado entre ellos, después de que ella se convirtiera en una de las abanderadas de la campaña contra Weinstein en particular y contra los abusos sexuales en general. "Ver a la señora Argento presentarse como una víctima de abusos sexuales era demasiado para poder soportarlo", comentó el actor al conocido diario.

Asia Argento es hija de Dario Argento, conocido por sus películas de terror de culto, y fue pareja del famoso chef y presentador de televisión Anthony Bourdain, que se suicidó el pasado mes de junio. En Italia es una férrea crítica del líder ultraderechista y ministro del Interior Matteo Salvini.

Rose MacGowan, una de las primeras actrices que acusó a Weinstein de haberla violado, declaró que tiene el "corazón roto". MacGowan y Argento venían siendo dos de las más activas protagonistas del movimiento #MeToo. "Compartimos el dolor por haber sido atacadas por él. Continuaré mi trabajo en nombre de las víctimas en todas partes", dijo.