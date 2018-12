"El flamenco debería estudiarse ya en los colegios"

-Presenta hoy en Granada Hábitat, donde usted actúa "en plena libertad" creativa, con base en un "estado total de compromiso con el arte flamenco". ¿Qué le empujó a crear este espectáculo?

-La Bienal de Sevilla nos lo encargó y nos pusimos a ello. Es un espectáculo de flamenco tradicional pensado para la Bienal. Hay guitarra, cante y palmas.

-El crítico Juan Verguillos dice que "en su garganta el cante flamenco clásico es un recién nacido". ¿Cómo se innova en el flamenco sin caer en la anécdota?

-Sin dejar de recordar a los maestros y llevando a la actualidad la tradición. Al final lo clásico suena moderno. Ahí no hay trampa ni cartón.

-Homenajea a la Paquera en su montaje. ¿Quiénes son sus cantaoras y cantaores de referencia?

-La Paquera es mi preferida. También Fernanda y Bernarda de Utrera, Manolo Vargas, Antonio Mairena, Manolo Caracol, la Niña de los Peines. De cada uno puedo aprender una cosa nueva.

-Colabora con el músico portugués Rao Kyao y la estrella del jazz José Carra en su último disco. ¿Cuál es el límite para una cantante de flamenco?

-No hay límites. Una vez dominas el flamenco creo que se puede con todo. El artista flamenco es capaz de adaptarse a cualquier música.

-¿El flamenco tiene que ser ante todo versátil?

-Lo de ser versátil se puede aprender, pero creo que se tiene o no se tiene. Un flamenco puede cantar de todo. A algunos se les nota más su sello flamenco por su personalidad y hay otros que hacen un quejío flamenco y no se le nota.

-María Terremoto me dijo en una entrevista que "si uno quiere escuchar flamenco no se pone Rosalía, se pone a Dolores Agujetas, Juana la del Pipa, Pedro El Granaíno o Arcángel". ¿Está de acuerdo?

-En gran parte tiene razón. Cuando no has escuchado a ninguno de los cantaores que ha citado María y pones flamenco en internet y te sale ella crees que eso es flamenco. Lo que a nosotros nos duele es que la gente crea que sólo eso es flamenco. Ella lo que está haciendo es fusión, no flamenco. Mezcla el flamenco y el trap. Hoy me decían en una entrevista que Enrique Morente había sido un trampolín para la gente del rock. Rosalía sin quererlo hace que mucha gente acabe investigando y escuchando a otros cantaores.

-Hoy se cumplen ocho años de la muerte de Morente. ¿Qué se perdió con él?

-Se perdió a un genio que tenía mucho todavía que decir. Él tenía una imaginación infinita. Yo tuve la suerte de conocerlo y se nos ha ido uno de los pilares del flamenco que, por encima de todo, respetaba esta música.

-Él hablaba de traducir la tradición. ¿Esa es la base de todo, no?

-Sí, exactamente. Esa es la fuente de la que hay que beber. Tenemos que mirar hacia los flamencos que nos dejaron ese enorme legado.

-Volviendo a su carrera. ¿Le han puesto más trabas por ser joven o ser mujer?

-Quizá por ser joven. Por ser mujer nunca he sentido rechazado. Todo lo contrario. Cuando te das a conocer los principios son muy duros a no que tengas un buen padrino.

-¿Qué propone para que le flamenco se valore más en este país?

-El flamenco debería estudiarse en los colegios. No sé por qué no se ha hecho ya. Tenemos que luchar porque el flamenco se estudie de forma natural en los colegios y no se hable de él como una música antigua. El flamenco además se renueva continuamente.